Плов с мясом и овощами на сковороде для быстрого ужина: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Вкусный плов

Одно из самых вкусных, простых в приготовлении и сытных блюд из риса – плов. Готовить его можно с любым мясом, мидиями, морепродуктами и просто овощами. 

Вкусный плов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного плова на сковороде, который готовится с мясо ми сушеной клюквой. 

Рецепт плова
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Ингредиенты: 

  • 300 г индейки
  • 250 г риса
  • 1 луковица
  • 1 большая морковка
  • 50 г сушеной клюквы
  • соль
  • 1 головка чеснока
  • специи "к плову"
  • масло растительное 

Способ приготовления: 

1. На сковороде разогрейте несколько ложек растительного масла, добавьте нарезанное небольшими кубиками мясо, обжарьте 5 минут и добавьте мелко нарезанный лук. Жарьте вместе еще 5 минут, периодически перемешивая. 

Морковь для блюда

2. Добавьте нарезанную соломкой морковь и снова минут 5 обжарьте. Добавьте на сковороду промытый рис, немного обжарьте вместе с мясом и овощами.

Мясо с овощами

3. Помойте чеснок. 

Чеснок для блюда

4. Посолите, добавьте чеснок, клюкву и залейте кипятком, чтобы покрыл рис. Убавьте огонь, накройте крышкой, тушите 15-20 минут. Минут за 5 до готовности риса добавьте специи.

Готовый плов

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