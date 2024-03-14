Одно из самых вкусных, простых в приготовлении и сытных блюд из риса – плов. Готовить его можно с любым мясом, мидиями, морепродуктами и просто овощами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного плова на сковороде, который готовится с мясо ми сушеной клюквой.

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Ингредиенты:

300 г индейки

250 г риса

1 луковица

1 большая морковка

50 г сушеной клюквы

соль

1 головка чеснока

специи "к плову"

масло растительное

Способ приготовления:

1. На сковороде разогрейте несколько ложек растительного масла, добавьте нарезанное небольшими кубиками мясо, обжарьте 5 минут и добавьте мелко нарезанный лук. Жарьте вместе еще 5 минут, периодически перемешивая.

2. Добавьте нарезанную соломкой морковь и снова минут 5 обжарьте. Добавьте на сковороду промытый рис, немного обжарьте вместе с мясом и овощами.

3. Помойте чеснок.

4. Посолите, добавьте чеснок, клюкву и залейте кипятком, чтобы покрыл рис. Убавьте огонь, накройте крышкой, тушите 15-20 минут. Минут за 5 до готовности риса добавьте специи.

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