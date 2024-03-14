Плов с мясом и овощами на сковороде для быстрого ужина: самый простой рецепт
Одно из самых вкусных, простых в приготовлении и сытных блюд из риса – плов. Готовить его можно с любым мясом, мидиями, морепродуктами и просто овощами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного плова на сковороде, который готовится с мясо ми сушеной клюквой.
Ингредиенты:
- 300 г индейки
- 250 г риса
- 1 луковица
- 1 большая морковка
- 50 г сушеной клюквы
- соль
- 1 головка чеснока
- специи "к плову"
- масло растительное
Способ приготовления:
1. На сковороде разогрейте несколько ложек растительного масла, добавьте нарезанное небольшими кубиками мясо, обжарьте 5 минут и добавьте мелко нарезанный лук. Жарьте вместе еще 5 минут, периодически перемешивая.
2. Добавьте нарезанную соломкой морковь и снова минут 5 обжарьте. Добавьте на сковороду промытый рис, немного обжарьте вместе с мясом и овощами.
3. Помойте чеснок.
4. Посолите, добавьте чеснок, клюкву и залейте кипятком, чтобы покрыл рис. Убавьте огонь, накройте крышкой, тушите 15-20 минут. Минут за 5 до готовности риса добавьте специи.
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