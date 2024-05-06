Плов можно готовить с мясом и без, но самое главное – выбрать правильно рис, чтобы он не превратился в кашу. Чтобы рис был рассыпчатым, кулинары советуют добавлять масло при приготовлении.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного плова с мясом, овощной зажаркой и специями.

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Ингредиенты:

пропаренный рис( сорта басматти, жасмин) или длиннозернистый

мясо (куриное или индюшиное филе)

морковь

лук

2 зубчика чеснока

изюм

чернослив

сухой барбарис

Из специй:

тмин

кориандр

зира

хмели-сунели

орегано

куркума

Способ приготовления:

1. Порежьте и обжарьте мясо с овощами, добавьте специи.

2. После всыпьте рис, добавьте чернослив, готовьте несколько минут.

3. Влейте воду, перемешайте и накройте крышкой, готовьте еще несколько минут.

После накройте полотенцем, и оставьте еще на 10-15 минут.

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