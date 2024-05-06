Плов с мясом на сковороде: как приготовить, чтобы он не превратился в кашу

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
30
Вкусный плов

Плов можно готовить с мясом и без, но самое главное – выбрать правильно рис, чтобы он не превратился в кашу. Чтобы рис был рассыпчатым, кулинары советуют добавлять масло при приготовлении. 

Вкусный домашний плов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного плова с мясом, овощной зажаркой и специями. 

Рецепт плова
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Ингредиенты: 

  • пропаренный рис( сорта басматти, жасмин) или длиннозернистый
  • мясо (куриное или индюшиное филе)
  • морковь
  • лук
  • 2 зубчика чеснока
  • изюм
  • чернослив
  • сухой барбарис

Из специй:

  • тмин
  • кориандр
  • зира
  • хмели-сунели
  • орегано
  • куркума

Способ приготовления: 

1. Порежьте и обжарьте мясо с овощами, добавьте специи. 

Мясо с овощами

2. После всыпьте рис, добавьте чернослив, готовьте несколько минут. 

Рис для блюда

3. Влейте воду, перемешайте и накройте крышкой, готовьте еще несколько минут. 

Приготовление плова

После накройте полотенцем, и оставьте еще на 10-15 минут. 

Готовое блюдо

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