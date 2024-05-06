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Плов с мясом на сковороде: как приготовить, чтобы он не превратился в кашу
Плов можно готовить с мясом и без, но самое главное – выбрать правильно рис, чтобы он не превратился в кашу. Чтобы рис был рассыпчатым, кулинары советуют добавлять масло при приготовлении.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного плова с мясом, овощной зажаркой и специями.
Ингредиенты:
- пропаренный рис( сорта басматти, жасмин) или длиннозернистый
- мясо (куриное или индюшиное филе)
- морковь
- лук
- 2 зубчика чеснока
- изюм
- чернослив
- сухой барбарис
Из специй:
- тмин
- кориандр
- зира
- хмели-сунели
- орегано
- куркума
Способ приготовления:
1. Порежьте и обжарьте мясо с овощами, добавьте специи.
2. После всыпьте рис, добавьте чернослив, готовьте несколько минут.
3. Влейте воду, перемешайте и накройте крышкой, готовьте еще несколько минут.
После накройте полотенцем, и оставьте еще на 10-15 минут.
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