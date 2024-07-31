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По вкусу, как суши: фаршированные яйца для праздничного стола за 7 минут
Фаршированные яйца – одна из самых вкусных и простых закусок. Готовить их можно с разными начинками – сыр, овощи, зажарка из лука и моркови, а также тунец, плавленный сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных яиц с авокадо, красной рыбой и соусом тартар.
Ингредиенты:
- 4 отварных яйца
- авокадо
- 150 г. красной рыбы
- фиолетовый лук
- 2 ст.л. соуса Тартар
- 1 ч.л. американской горчицы
Способ приготовления:
1. Предварительно отвариваем яйца в крутую (варим 7-10 минут после закипания) и делим их пополам.
2. В тарелке смешайте авокадо, желток, лук, красную рыбку и соус с горчицей. Все хорошо перемешиваем до однородности.
3. Фаршируем яйца начинкой и сразу подаем на стол!
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