По вкусу, как суши: фаршированные яйца для праздничного стола за 7 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Фаршированные яйца с начинкой

Фаршированные яйца – одна из самых вкусных и простых закусок. Готовить их можно с разными начинками – сыр, овощи, зажарка из лука и моркови, а также тунец, плавленный сыр. 

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С какой вкусной начинкой приготовить фаршированные яйца

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных яиц с авокадо, красной рыбой и соусом тартар. 

Рецепт закуски

Ингредиенты: 

  • 4 отварных яйца
  • авокадо
  • 150 г. красной рыбы
  • фиолетовый лук 
  • 2 ст.л. соуса Тартар
  • 1 ч.л. американской горчицы

Способ приготовления: 

1. Предварительно отвариваем яйца в крутую (варим 7-10 минут после закипания) и делим их пополам.

Как вкусно приготовить фаршированные яйца

2. В тарелке смешайте авокадо, желток, лук, красную рыбку и соус с горчицей. Все хорошо перемешиваем до однородности.

Начинка для яиц

3. Фаршируем яйца начинкой и сразу подаем на стол!

Готовая закуска

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