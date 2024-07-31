Фаршированные яйца – одна из самых вкусных и простых закусок. Готовить их можно с разными начинками – сыр, овощи, зажарка из лука и моркови, а также тунец, плавленный сыр.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных яиц с авокадо, красной рыбой и соусом тартар.

Ингредиенты:

4 отварных яйца

авокадо

150 г. красной рыбы

фиолетовый лук

2 ст.л. соуса Тартар

1 ч.л. американской горчицы

Способ приготовления:

1. Предварительно отвариваем яйца в крутую (варим 7-10 минут после закипания) и делим их пополам.

2. В тарелке смешайте авокадо, желток, лук, красную рыбку и соус с горчицей. Все хорошо перемешиваем до однородности.

3. Фаршируем яйца начинкой и сразу подаем на стол!

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