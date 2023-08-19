Лето подходит к концу. А это значит, что нужно успеть собраться с родными и друзьями на пикник и пожарить шашлык. К тому же, теплая погода сейчас позволяет это сделать. Но следует помнить о том, что неосторожное потребление пищи на природе может навредить организму.

Об основных причинах отравлений во время барбекю рассказало популярное британское издание Mirror. Следует соблюдать правила обращения с пищей на природе, что не навредить организму и хорошо провести время в кругу самых родных.

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Основные причины отравлений во время пикников:

пребывание мяса под открытыми солнечными лучами без холодильника длительное время

отсутствие защиты продуктов от бактерий и насекомых

недостаточно прожаренное мясо

полив уже почти готового шашлыка маринадом, в котором было сырое мясо

Держите посуду для сырого и вареного мяса отдельно

Использование различных приборов для сырого и отварного мяса препятствует распространению бактерий. Если вы взяли немного посуды, положите приготовленное мясо непосредственно на тарелки гостей, а сырое мясо кладите в отдельную емкость. Обязательно используйте горячую воду с мылом, чтобы тщательно вымыть всю посуду, в которой было сырое мясо.

Накройте мясо и гарниры

Чтобы еда не контактировала с различными насекомыми и бактериями, которые могут быть в воздухе лучше накройте ее фольгой. А когда уже все будет готово к употреблению – откройте. Что касается мяса, то после того, как оно постояло в холодильнике – оставьте его на время при комнатной температуре. Только после этого начинайте жарить.

Не ставьте горячую посуду на холодные и деревянные поверхности

Горячая посуда может повредить столешницу, на которую вы ее поставили. Также есть вероятность получения ожогов, ведь на глаз определить температуру стоящей на столе тарелки нельзя. Поставьте стеклянную или металлическую посуду на деревянную разделочную доску или решетку для охлаждения, чтобы ее было легко различать и не повредить кухонные поверхности.

Тщательно почистите гриль перед тем, как его разжигать

Лучшее время для очистки барбекю – сразу после его разогрева, но до того, как вы снова начнете готовить, поскольку это облегчит удаление жира и гарантирует, что вы не запачкаете пищу, и все продукты останутся вкусными и безопасными.

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