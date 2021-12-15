Почему блины и вафли нельзя есть на завтрак: рассказывает эксперт

В период авитаминоза и постоянных стрессов большинство людей пытаются насытить свой организм питательными веществами. Если говорить о завтраке, то это могут быть блины или вафли, как источник белка и клетчатки. Кто-то очень любит добавлять много фруктов. Но если начать день с такой пищи – это может серьезно навредить организму.

О том, почему блины и вафли не стоит выбирать на завтрак, рассказала Кортни Д'Анджело автор GoWellness американскому изданию Eat This Not Thet.

По словам эксперта, одним из худших завтраков для иммунитета являются блины или вафли. В такую пищу обычно добавляют много сахара, сиропов, шоколада или взбитых сливок. Поэтому организм очень страдает – иммунитет ухудшается.

Видео дня

Почему блины и вафли препятствуют поддержанию здоровой иммунной системы

Например, исследование, найденное в Nature Communications, утверждает, что высокий уровень фруктозы может привести к усилению воспаления, что может ослабить иммунную систему.

Пища с высоким содержанием фруктозы и рафинированных углеводов может повысить уровень сахара в крови и иметь высокий гликемический индекс, что может вызвать воспаление, приведет к уменьшению энергии и аппетита. Это ослабляет иммунную систему, потому что организм перегружается. В то же время веществ, которые действительно нужны организму, не хватает.

Но если вы все же не можете отказаться от такой еды, следует готовить ее правильно. А именно – улучшить пищевую ценность.

Експерт советует: "Если вы хотите съесть на завтрак блины или вафли, попробуйте добавить в рецепт протеиновый порошок, клетчатку и антиоксиданты. Вместо шоколадной стружки – черника, богата антиоксидантами и замените обычную белую муку овсянкой. Также можно добавить здоровый порошок " – протеин".

Текст проверил руководитель проекта MedOboz Виктор Литвиненко

Ранее OBOZREVATEL сообщал как приготовить кашу из семян льна и в чем ее пользу: рассказывает экспертка