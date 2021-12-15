Почему блины и вафли нельзя есть на завтрак: рассказывает эксперт

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
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Почему блины и вафли нельзя есть на завтрак: рассказывает эксперт

В период авитаминоза и постоянных стрессов большинство людей пытаются насытить свой организм питательными веществами. Если говорить о завтраке, то это могут быть блины или вафли, как источник белка и клетчатки. Кто-то очень любит добавлять много фруктов. Но если начать день с такой пищи – это может серьезно навредить организму.

О том, почему блины и вафли не стоит выбирать на завтрак, рассказала Кортни Д'Анджело автор GoWellness американскому изданию Eat This Not Thet.

Приготовление слюнов

По словам эксперта, одним из худших завтраков для иммунитета являются блины или вафли. В такую пищу обычно добавляют много сахара, сиропов, шоколада или взбитых сливок. Поэтому организм очень страдает – иммунитет ухудшается.

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Почему блины и вафли препятствуют поддержанию здоровой иммунной системы

Например, исследование, найденное в Nature Communications, утверждает, что высокий уровень фруктозы может привести к усилению воспаления, что может ослабить иммунную систему.

Вредный завтрак с разнообразными наполнителями

Пища с высоким содержанием фруктозы и рафинированных углеводов может повысить уровень сахара в крови и иметь высокий гликемический индекс, что может вызвать воспаление, приведет к уменьшению энергии и аппетита. Это ослабляет иммунную систему, потому что организм перегружается. В то же время веществ, которые действительно нужны организму, не хватает.

Вариант полезного завтрака

Но если вы все же не можете отказаться от такой еды, следует готовить ее правильно. А именно – улучшить пищевую ценность.

Експерт советует: "Если вы хотите съесть на завтрак блины или вафли, попробуйте добавить в рецепт протеиновый порошок, клетчатку и антиоксиданты. Вместо шоколадной стружки – черника, богата антиоксидантами и замените обычную белую муку овсянкой. Также можно добавить здоровый порошок " – протеин".

Вафли из овсяной муки

Текст проверил руководитель проекта MedOboz Виктор Литвиненко

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