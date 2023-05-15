Почему борщ быстро скисает: никогда так его не варите
Сразу после приготовления борщ оставляют настояться несколько часов прямо на плите. Но часто бывает, что блюдо начинает очень быстро портиться. Многие хозяйки убеждены, что это потому, что в помещении жарко. Поэтому быстро ставят в холодильник. На самом деле у такого явления есть одна наиболее распространенная причина.
Что происходит с борщом, когда вы ставите его в холодильник
Когда борщ становится холодным – его сразу ставят в холодильник, чтобы блюдо не испортилось. Но в таком состоянии между продуктами начинаются химические реакции и вкус портится. Поэтому очень важно класть все ингредиенты в правильной последовательности.
Почему борщ может начать быстро портиться
Главная ошибка, из-за которой борщ быстро портится – это неправильный момент добавления свежей зелени. Многие хозяйки добавляют ее уже в конце приготовления. Но делать это нужно в самом начале вместе с картофелем.
Также, можно добавить зелень уже в саму тарелку для подачи. В кастрюле зелень нужно хорошо проварить, чтобы блюдо дольше оставалось свежим и ароматным.
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