Сразу после приготовления борщ оставляют настояться несколько часов прямо на плите. Но часто бывает, что блюдо начинает очень быстро портиться. Многие хозяйки убеждены, что это потому, что в помещении жарко. Поэтому быстро ставят в холодильник. На самом деле у такого явления есть одна наиболее распространенная причина.

Что происходит с борщом, когда вы ставите его в холодильник

Когда борщ становится холодным – его сразу ставят в холодильник, чтобы блюдо не испортилось. Но в таком состоянии между продуктами начинаются химические реакции и вкус портится. Поэтому очень важно класть все ингредиенты в правильной последовательности.

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Почему борщ может начать быстро портиться

Главная ошибка, из-за которой борщ быстро портится – это неправильный момент добавления свежей зелени. Многие хозяйки добавляют ее уже в конце приготовления. Но делать это нужно в самом начале вместе с картофелем.

Также, можно добавить зелень уже в саму тарелку для подачи. В кастрюле зелень нужно хорошо проварить, чтобы блюдо дольше оставалось свежим и ароматным.

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