Почему борщ получается оранжевым и как этого избежать

Настоящий вкусный наваристый борщ должен быть ярко-красного цвета. Но часто бывает так, что он выходит оранжевым. И, казалось бы, привычные ингредиенты. Но на самом деле причин достаточно.

Сегодня редакция FoodOboz делится советами, которые помогут приготовить борщ идеального цвета.

Причины ненасыщенного цвета блюда

Все дело в свекле

Овощ важно не переварить. Если он долго готовится, теряется естественная пигментация и сок становится светлее.

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Что нужно сделать, чтобы борщ получился ярко-красного цвета

Проварить свеклу 20 минут, затем держать ее под струей холодной воды. Она сама дойдет до готовности. Придерживаться такой последовательности: сначала сварить свеклу целой, затем бульон и остальные ингредиенты. Использовать свеклу только темно-бордовых сортов. Добавить лимонный сок или винный уксус – они помогают сохранить цвет. Не поджаривать вместе свеклу и морковь, ведь цвета смешаются.

Чесночные пампушки к борщу

Ингредиенты:

Для опары:

теплая вода – 4 ст л

дрожжи - 1 пачка (11 г)

сахар – 2 ч л

соль – 1 ч л с горкой

Для теста:

теплая вода – 260 мл

мука – 600 г

масло – 3 ст л

Чесночная смесь:

укроп – 1 пучок

соль – щепотка

чеснок – 5 шт

масло – 2-3 ст л

Способ приготовления:

Смешать ингредиенты для опары, оставить на 10 мин. Добавить остальные ингредиенты: масло, теплую воду и муку. Замесить тесто, смазать маслом. Накрыть пакетом и оставить в теплом месте на час. Разделить на порционные части. Противень застелить пергаментом и выложить пампушки. Накрыть пакетом и оставить на 15 мин. Выпекать при температуре 170 градусов 30-35 мин. Смешать укроп, растительное масло, щепотку соли, измельченный чеснок. Змастити этой смесью горячие булочки. Дать настояться 5-10 мин, после этого можно подавать.

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