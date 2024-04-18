Такое простое блюдо, как мясной бульон, не всегда удается приготовить идеально. Вкус получается достаточно пресным, а консистенция помутневшей. Все это из-за ряда ошибок, которые очень часто допускают даже опытные хозяйки.

Редакция FoodOboz расскажет, что может испортить мясной бульон. Есть три нюанса, которые все решают.

Не солите холодную воду

Добавлять соль в начале приготовления бульона – это большая ошибка. Специя не даст раскрыться другим ингредиентам, и блюдо не будет наваристым. Добавляйте соль, а также зелень в конце приготовления бульона, чтобы он получился действительно вкусным.

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Не варите бульон из первой воды

Первую воду, в которой закипело мясо, обязательно нужно сливать. Таким образом, сойдет лишний жир, накипь, и бульон будет прозрачным. Не стоит беспокоиться о том, что блюдо будет пресным.

Несвежее мясо

Свежесть мяса играет в бульоне ключевую роль. Выбирайте для блюд только свежие и качественные кусочки. И даже не замороженные, а именно только приобретенные. В противном случае, вкусовые свойства и запах бульона вам не понравятся. И здесь даже специи не помогут.

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