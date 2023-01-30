Многие люди готовят майонез в домашних условиях, ведь так они точно будут уверены в качестве блюда. Но даже такой соус может оказаться опасным. Все потому, что во многих рецептах нужно добавлять сырые яйца. Они могут провоцировать распространение бактерий. Поэтому лучше всего воспользоваться следующей технологией

Идея приготовления безопасного майонеза на вареных желтках опубликована на странице фудблогера с ником mrs.demenchuk в Instagram.

Ингредиенты:

сваренные вкрутую желтки – 4 шт

молоко – 120 мл

масло – 360 мл

соль – 1/2 ч.л

сахар – 1,5 ч.л

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горчица – 1,5 ч.л

лимонный сок – 2 ст.л

Способ приготовления:

1. В посуду для взбивания насыпаем соль, сахар, молоко и растительное масло.

2. Окунаемый блендер опускаем до дна посуды и начинаем взбивать, постепенно поднимаем и опускаем.

3. Важно сбить правильно. Майонезная масса густеет буквально сразу.

4. Желтки с лимонным соком и горчицей растираем вилкой, добавляем в майонезную массу и снова все тщательно взбиваем блендером.

5. Майонез хранить в закрытой посуде до 5-6 суток.

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