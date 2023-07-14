Почему домашний майонез выходит жидким: никогда его так не готовьте

Екатерина Ягович
FoodOboz
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Почему домашний майонез выходит жидким: никогда его так не готовьте

Многие хозяйки предпочитают именно тот майонез, который приготовлен в домашних условиях. Это и не удивительно, ведь такой соус более полезный. Но довольно часто консистенция получается жидкой.

Редакция FoodOboz расскажет, почему майонез выходит жидким. У этого явления есть несколько причин.

Почему домашний майонез выходит жидким: никогда его так не готовьте

1. Добавление не только желтков, но и белков.

Для майонеза требуются только желтки. Но довольно часто, по неосторожности, добавляют целое яйцо.

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Почему домашний майонез выходит жидким: никогда его так не готовьте

2. Вливание сразу много масла

Очень важно вливать масло в майонез тонкой струйкой.

 

3. Недостаточное взбивание

Этот соус требует очень тщательного взбивания. Именно этот шаг оказывает существенное влияние на консистенцию.

Почему домашний майонез выходит жидким: никогда его так не готовьте

Как исправить ситуацию

1. Для того, чтобы жидкий майонез загустел, нужно добавить в него желток во взбитом виде или немного лимонного сока. Со вторым ингредиентом важно не переусердствовать, чтобы соус не получился кислым.

 

2. Оставьте майонез в холодильнике на время – это также может помочь.

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