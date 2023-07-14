Многие хозяйки предпочитают именно тот майонез, который приготовлен в домашних условиях. Это и не удивительно, ведь такой соус более полезный. Но довольно часто консистенция получается жидкой.

Редакция FoodOboz расскажет, почему майонез выходит жидким. У этого явления есть несколько причин.

1. Добавление не только желтков, но и белков.

Для майонеза требуются только желтки. Но довольно часто, по неосторожности, добавляют целое яйцо.

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2. Вливание сразу много масла

Очень важно вливать масло в майонез тонкой струйкой.

3. Недостаточное взбивание

Этот соус требует очень тщательного взбивания. Именно этот шаг оказывает существенное влияние на консистенцию.

Как исправить ситуацию

1. Для того, чтобы жидкий майонез загустел, нужно добавить в него желток во взбитом виде или немного лимонного сока. Со вторым ингредиентом важно не переусердствовать, чтобы соус не получился кислым.

2. Оставьте майонез в холодильнике на время – это также может помочь.

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