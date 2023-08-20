Сезон домашних помидоров в разгаре. И очень часто эти овощи не просто консервируют, но и готовят из них настоящий сок на зиму. Он будет отличным дополнением к беляшам или пицце. Но в некоторых случаях напиток выходит слишком водяным. И все это из-за одной досадной ошибки.

Редакция FoodOboz расскажет, что может испортить домашний томатный сок. Именно из-за этой ошибки напиток не имеет яркого вкуса.

На что обратить внимание перед приготовлением сока

Перед тем, как готовить сок, обязательно обратите внимание на качество помидоров. Если вы приобретаете помидоры на рынке или в магазине – хотя бы один обязательно нужно разрезать. Из помидоров, у которых внутри слишком много жидкости, не получится вкусный сок. Должно быть достаточно мякоти. Также на плодах не должно быть разных повреждений или гнилых участков, ведь это существенно повлияет на вкус напитка.

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Как правильно готовить сок

1. Помидоры промыть и хорошо высушить.

2. Выжать сок с помощью соковыжималки или мясорубки.

3. Варить 15-20 минут. Пену, которая образуется сверху, собирать не нужно.

4. Разлить сок в банки.

5. Отправить стерилизоваться на 10-15 минут.

6. По желанию можно добавить соль.

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