Домашняя пицца может быть гораздо вкуснее той, которую мы часто покупаем в кафе. Но только в том случае, если соблюдать правильную технологию приготовления. Потому что блюдо можно очень легко испортить всего несколькими банальными ошибками.

Редакция FoodOboz расскажет, из-за чего домашняя пицца может получиться безвкусной. Особое внимание следует обратить на тесто.

Акцент не на тех продуктах

Самыми главными ингредиентами в пицце являются тесто, сыр и соус. Именно этих компонентов должно быть больше всего. Не нужно класть слишком много колбасы или помидоров. Тогда блюдо утратит свой оригинальный вкус.

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Приготовление пиццы из теста, которое не подошло

Во время приготовления пиццы очень важно выстоять тесто. Тогда оно хорошо раскатится и будет эластичным. Лучшая толщина – это 4-6 мм. Также следует добавить бортики, чтобы корж и начинка держали форму.

Не разогретая духовка

Если вы поставите противень с пиццей в холодную духовку – тесто получится очень жестким. Поэтому очень важно хорошо разогреть девайс.

Преподавание соуса кое-как

Соус – это очень важный компонент в пицце, ведь именно он делает блюдо очень сочным. Поэтому для того, чтобы выложить плотный слой этого продукта – можете использовать кондитерскую кисточку.

Неправильная пропорция сыра

Пицца получится действительно вкусной, если положить правильное количество творога. лучше соблюдать пропорции 1 к 2. Вес сыра должен быть вдвое меньше веса теста. Так, чтобы не было просветов.

Слишком большие кусочки

Размер всех компонентов оказывает большое влияние на вкус пиццы. Поэтому не делайте кусочки слишком большими. Лучше всего сделать тонкие слайсы или маленькие кубики.

Добавление сырого мяса

Если вы готовите пиццу с курицей или небольшими кусочками свинины и думаете, что мясо точно пропечется – это грубая ошибка. Такие компоненты перед выпечкой обязательно нужно проварить. Или же промариновать минимум 8 часов.

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