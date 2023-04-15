Глазурь – это самый главный элемент в декорировании паски. От смеси этой массы зависит внешний вид выпечки. Но часто бывает, что масса растекается, плохо застывает или трескается. У такого явления есть несколько причин.

Редакция FoodOboz расскажет о самых распространенных ошибках, которые допускают при приготовлении глазури. Вы сможете сделать свой декор очень привлекательным.

Самые распространенные ошибки в приготовлении глазури:

1. Добавление сахара слишком рано

Видео дня

Сахар нужно засыпать только после того, как белки уже сбились. Иначе, ваша глазурь будет очень жидкой и не засохнет. Если вы используете пудру – ее нужно засыпать постепенно в пышную белковую массу.

2. Приготовление глазури без лимонного сока

Такой компонент добавляют не только для вкуса. Лимон способствует ускорению процесса застывания глазури.

3. Смазывание глазурью холодного кулича

Если нанести глазурь на холодную паску – масса будет засыхать очень медленно. К тому же она будет растекаться и положить красиво украшения не получится.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: