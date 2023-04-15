Растекается и трескается: как не стоит готовить глазурь на паску

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
570
Растекается и трескается: как не стоит готовить глазурь на паску

Глазурь – это самый главный элемент в декорировании паски. От смеси этой массы зависит внешний вид выпечки. Но часто бывает, что масса растекается, плохо застывает или трескается. У такого явления есть несколько причин.

Редакция FoodOboz расскажет о самых распространенных ошибках, которые допускают при приготовлении глазури. Вы сможете сделать свой декор очень привлекательным.

Растекается и трескается: как не стоит готовить глазурь на паску

Самые распространенные ошибки в приготовлении глазури:

1. Добавление сахара слишком рано

Видео дня

Сахар нужно засыпать только после того, как белки уже сбились. Иначе, ваша глазурь будет очень жидкой и не засохнет. Если вы используете пудру – ее нужно засыпать постепенно в пышную белковую массу.

Растекается и трескается: как не стоит готовить глазурь на паску

2. Приготовление глазури без лимонного сока

Растекается и трескается: как не стоит готовить глазурь на паску

Такой компонент добавляют не только для вкуса. Лимон способствует ускорению процесса застывания глазури.

3. Смазывание глазурью холодного кулича

Растекается и трескается: как не стоит готовить глазурь на паску

Если нанести глазурь на холодную паску – масса будет засыхать очень медленно. К тому же она будет растекаться и положить красиво украшения не получится.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты