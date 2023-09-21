Голубцы – это популярное блюдо, без которого в Украине не обходится почти ни одно застолье. Но далеко не всегда выходит приготовить идеальное блюдо. Портит вкус отсутствие сочности.

Редакция FoodOboz расскажет, почему голубцы получаются сухими. У такого явления есть несколько причин.

Добавление сырой крупы

Если добавить в фарш на голубке сырую крупу – просто не успеет приготовиться. Именно поэтому блюдо становится сухим. Чтобы такого не произошло – стоит немного приварить кашу, а потом потом класть в фарш.

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Добавление риса

Среди всех возможных круп в рисе очень часто добавляют в голубцы. Но именно этот ингредиент делает блюдо очень сухим, ведь каша нуждается в много влаги. Лучше всего использовать булгур или гречку.

Слишком много мяса

Если в голубцах много мяса – это совсем не значит, что они получатся очень вкусными. Очень важно разбавить фарш овощами, а также ароматной зеленью. Такие компоненты придадут сочности.

Очень плотно выложенная начинка

Не следует слишком плотно набивать голубцы начинкой. Фарш должен поглощать достаточное количество воздуха. Если этого происходить не будет – блюдо получится сухим. Позаботьтесь о том, чтобы внутри ролла оставалось немного места.

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