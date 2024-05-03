Жареные кабачки – это всегда очень бюджетно и вкусно. Их можно совмещать с чесночным соусом, зеленью и помидорами, выкладывать на хлеб. Но, прежде всего, овощ нужно правильно приготовить.

Редакция FoodOboz расскажет, какие ошибки могут испортить жареные кабачки. Рекомендации помогут получить вкусное блюдо.

Слишком сильный огонь

Температура приготовления оказывает большое влияние на внешний вид и вкус кабачков. Если сделать очень сильный огонь – верхний кляр подгорит, а внутри кусочки будут сырыми. Поэтому лучше устанавливать среднюю температуру или вообще минимальную.

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Мало масла

Масло для кабачков – это теплопроводник. Поэтому если его будет мало – овощи просто не прожарятся. К тому же, будут иметь неприятный серый цвет. Поэтому не бойтесь добавлять масло, когда жарите кабачки.

Не используйте для жарки старые кабачки

Старые кабачки обычно достаточно плотные и у них много воды. Для жарки это совсем не подходит. Кусочки будут не жариться, а просто сварятся на сковороде и превратятся в кашу. Даже если кабачки молодые, их сначала нужно засолить, чтобы получилась излишняя влага, а только потом жарить.

Нарезайте правильно

Кусочки, которые вы одновременно жарите на сковороде, должны быть одинакового размера. В противном случае более грубые кольца будут сырыми, а тонкие – просто сгорят.

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