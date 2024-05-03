Почему кабачки разваливаются и горят на сковородке: никогда их так не готовьте

Екатерина Ягович
FoodOboz
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Почему кабачки разваливаются и горят на сковородке: никогда их так не готовьте

Жареные кабачки – это всегда очень бюджетно и вкусно. Их можно совмещать с чесночным соусом, зеленью и помидорами, выкладывать на хлеб. Но, прежде всего, овощ нужно правильно приготовить.

Редакция FoodOboz расскажет, какие ошибки могут испортить жареные кабачки. Рекомендации помогут получить вкусное блюдо.

Слишком сильный огонь

Почему кабачки разваливаются и горят на сковородке: никогда их так не готовьте

Температура приготовления оказывает большое влияние на внешний вид и вкус кабачков. Если сделать очень сильный огонь – верхний кляр подгорит, а внутри кусочки будут сырыми. Поэтому лучше устанавливать среднюю температуру или вообще минимальную.

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Мало масла

Почему кабачки разваливаются и горят на сковородке: никогда их так не готовьте

Масло для кабачков – это теплопроводник. Поэтому если его будет мало – овощи просто не прожарятся. К тому же, будут иметь неприятный серый цвет. Поэтому не бойтесь добавлять масло, когда жарите кабачки.

Не используйте для жарки старые кабачки

Почему кабачки разваливаются и горят на сковородке: никогда их так не готовьте

Старые кабачки обычно достаточно плотные и у них много воды. Для жарки это совсем не подходит. Кусочки будут не жариться, а просто сварятся на сковороде и превратятся в кашу. Даже если кабачки молодые, их сначала нужно засолить, чтобы получилась излишняя влага, а только потом жарить.

Почему кабачки разваливаются и горят на сковородке: никогда их так не готовьте

Нарезайте правильно

Кусочки, которые вы одновременно жарите на сковороде, должны быть одинакового размера. В противном случае более грубые кольца будут сырыми, а тонкие – просто сгорят.

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