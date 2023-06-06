Уже начинается сезон молодой картошки. Прошлогодняя понемногу заканчивается. И даже этот овощ. который мы едим почти каждый день, можно приготовить неправильно. Есть ряд ошибок. из-за которых продукт получается действительно невкусным или даже вредным.

Редакция FoodOboz расскажет о самых распространенных ошибках, которые допускают при приготовлении картофеля. Следуя этим советам, вы можете приготовить действительно качественный и вкусный продукт.

1.Из проросшего картофеля нужно сливать первую воду во время отваривания. И при этом, не доводить до кипения.

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2. Картофельное пюре потемнеет, если вы будете разбавлять его холодным молоком. Потому ингредиент обязательно должен быть теплым.

3. Если вы планируете готовить из картофеля салаты – не используйте сорта с большим содержанием крахмала. Такой овощ очень быстро разварится.

4. Не рекомендуется для ускорения варки картофеля добавлять в воду соду или аммоний, поскольку они уничтожают витамины.

5. Сваренный картофель нельзя хранить в отваре. Он становится жидким и невкусным.

6. Овощ не надо хранить в холодильнике. Перед использованием его следует выдержать при комнатной температуре два дня. Именно так картофель будет иметь хороший вкус.

7. Если вы используете картофель с зеленым оттенком кожицы или мякоти – его нельзя варить в неочищенном виде, а нужно обязательно срезать все позеленевшие участки. При отваривании такого овоща соланин переходит в отвар, но если варить с кожурой, то это вещество частично остается в нем.