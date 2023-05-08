С таким простым блюдом, как картофельное пюре, у многих людей возникают проблемы. Масса становится слишком жидкой или сухой, картофель теряет привлекательный цвет. Причин такого явления достаточно много.

Редакция FoodOboz расскажет об ошибках, по которым вам не удается приготовить действительно вкусное и воздушное картофельное пюре. Их допускают даже опытные хозяйки.

Слишком продолжительное отваривание картофеля

Во время приготовления картофеля следует следить за тем, чтобы овощ был мягким, но не разваливался. Если же вы переварите продукт – пюре будет иметь очень жидкую консистенцию и вкусным его уже будет трудно назвать.

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Недостаточное просушивание

После отваривания картофеля просто слить из него воду недостаточно. Очень важно хорошо просушить овощ. Картофель нужно выложить уже в сухую чистую кастрюлю и немного прогреть. Если же отказаться от такого действия – пюре будет тяжелым и очень быстро превратится в один сплошной ком.

Использование блендера

Используя этот метод, вы сделаете пюре очень быстро, но картофель будет просто испорчен. Продукт станет очень клейким и жидким. Поэтому лучше всего все же переменить картошку толкушкой. Масса станет мягкой и воздушной, ведь она будет насыщена воздухом.

Добавление холодного молока

Именно из-за этой грубой ошибки пюре становится серым и неаппетитным. Молоко должно быть хотя бы комнатной температуры, поэтому достаньте его заранее. Или просто нагрейте в сотейнике. Блюдо получится не только привлекательным, но и очень вкусным.

Добавление сразу всего молока

Очень важно наблюдать за консистенцией и добавлять молоко постепенно. Если влить сразу все – вы просто зальете массу, и она не будет воздушной.

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