Картофельные зразы – это очень сытное и простое блюдо, которое можно сделать даже из вчерашнего пюре. В него просто нужно завернуть мясную начинку и пожарить. Но очень часто бывает, что изделия разваливаются и трескаются прямо на сковороде.

Редакция FoodOboz расскажет, почему приготовить качественные зразы выходит далеко не всегда. У этого явления есть несколько причин.

Почему не получается приготовить вкусные и привлекательные зразы

Неподходящий сорт картофеля

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Приготовить идеальные зразы вам удастся из того картофеля, в котором достаточно крахмала. Это преимущественно желтые и белые сорта. Из них получается достаточно плотное и пышное пюре.

Слишком жидкое пюре

Если пюре будет очень жидким – из него не получится приготовить действительно качественные зразы, ведь они просто распадутся. Поэтому лишнюю жидкость нужно сливать.

Недостаточное количество жидкости

Много жидкости быть не должно, но ее отсутствие совсем – это тоже не хорошо. Пюре должно быть достаточно влажным, чтобы из него легко вылепить зразы. Поэтому следует добавить достаточно молока и масла. Ибо в противном случае появятся трещинки и изделия распадутся.

Картофель отварной не в мундире

Чтобы пюре было плотным и ароматным, а картофель имел хороший вкус – его нужно отварить в мундире. Если же овощи почистить и разрезать на кусочки – нарушится клейкая крахмальная текстура.

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