Что будет с организмом, если полностью отказаться от алкоголя: эксперты дали ответ

Мы все знаем, что алкоголь – оружие против вашего здоровья, которое может нанести непоправимый вред всему организму. Поэтому от него либо лучше совсем отказаться, либо же пить в небольшом количестве.

Специалисты рассказали, что же изменится в вашем организме, если вы скажете "стоп" алкоголю, передает Еatthis.

Иммунная система может стать более устойчивой

Наша иммунная система работает, чтобы защитить тело от болезней. Употребление алкоголя может подавить ее реакцию на предотвращение болезней, увеличивая шансы на развитие инфекционных заболеваний.

Алкоголь может способствовать увеличению веса. Источник: pixabay.com

Может быть легче поддерживать нормальный вес

Когда люди пьют алкоголь, они могут легко упускать из виду калории, потребляемые с алкоголем, которые добавляются к вашему ежедневному потреблению калорий. В среднем взрослый человек возрасте до 50 лет потребляют 150 калорий из алкоголя каждый день.

Медики утверждаю, что если вы не пьете, то просто не потребляете эти калории, которые в противном случае привели бы к увеличению веса в течение года.

Важно отметить, что алкоголь может способствовать увеличению веса не только за счет добавления калорий в суточную норму, но и за счет переедания.

Алкоголь может сильно "подорвать" ваше здоровье. Источник: pixabay.com

Вы можете снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний

Употребление алкоголя может повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Так как многие алкогольные напитки содержат большое количество сахара, а высокий уровень глюкозы может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Но, когда вы воздерживаетесь от алкоголя, вы снижаете риск сердечно-сосудистых проблем в будущем за счет снижения артериального давления, снижения уровня триглицеридов и уменьшения вероятности сердечной недостаточности.

Ваша печень будет здоровее, чем печень человека, который пьет алкоголь!

Алкоголь – это токсин, который печень выводит из организма путем его метаболизма.

Специалисты утверждают, что для мужчин употребление 15 напитков в неделю или больше, а для женщин – 8 увеличивает шансы ожирения печени и цирроза.

Вероятность цирроза и ожирения печени снижается примерно на 10%, когда кто-то прекращает пить.

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