Почему кофе никогда нельзя хранить в холодильнике

Любимый утренний напиток почти каждого, конечно же – кофе. Американо, капучино, фраппе – каждый сам решает с чего начать свой день, конечно же, сразу после стакана воды.

Но знаете ли вы, что хранить кофе дома нужно в специальной посуде и ни в коем случаи не держать в холодильнике, так как это может быть крайне вредно, а также полностью испортит ароматный кофе, передает издание The Telegraph.

Во-первых – вкус кофе испортится, так как он естественным образом действует как дезодорант, поэтому если он хранится вместе с другими продуктами, которые источают запах, такими как рыба, мясо и сыр, он легко впитывает эти запахи.

Как правильно хранить кофе

Во-вторых – кофе, как и многие другие продукты питания и напитки, при контакте с воздухом вызывает процесс порчи. Поэтому идеальное место для ее хранения – инертный герметичный контейнер или вакуумные пакеты в прохладном месте.

Мартин Исарк – дегустатор еды и напитков заявил, что кофе следует пить в течение нескольких часов сразу после обжаривания и помола зерен, так он будет иметь замечательный вкус и аромат.

Кофе будет иметь ужасный вкус при неправильном хранении

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