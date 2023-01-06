В период, когда нужно много всего консервировать, банки могут стоять совершенно в разных местах. Иногда, совсем незаметно, можно поставить уже консервированные овощи или варенье на сквозняк.

Но этого действительно лучше не делать. Редакция FoodOboz расскажет почему.

Почему консервацию нельзя ставить на сквозняк

Не рекомендуется ставить закрученные банки на сквозняк, поскольку от резкого охлаждения банка может лопнуть. Все продукты испортятся и есть риск пораниться стеклом.

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Несколько полезных советов для удачной консервации

1. Для легкой очистки чеснока от шелухи замочите его в теплой воде на 1-2 часа.

2. Если варенье при варке долго не густеет, можно добавить к нему лимонную кислоту на кончике ножа.

3. Перед маринованием огурцов нужно их отлично помыть и замочить в прохладной воде на 4-6 часов.

4. Перед заготовкой для смягчения кожуры черной смородины ее необходимо проварить 2 минуты.

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