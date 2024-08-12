Самое время консервировать пикантный болгарский перец на зиму. Такая заготовка отлично дополнит любой праздничный стол, станет идеальной закуской к мясу или рыбе. Но очень часто овощи в банке просто превращаются в кашу.

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Редакция FoodOboz расскажет, как правильно консервировать перец, чтобы он получился удачным. Есть несколько нюансов, на которые следует обратить внимание.

Выбор плодов

Нельзя консервировать перцы, имеющие пятна и различные повреждения. Такие продукты будут гнить в бане и точно испортят вашу консервацию.

Подготовка к консервированию

Чтобы консервация получилась вкусной – из перцев обязательно нужно удалить плодоножки и семена. Если этого не сделать – закуска получится горькой. После этого, как вы почистите плоды, нужно хорошо их промыть и просушить.

Правильная стерилизация

В приготовлении перца на зиму стерилизация обязательна. Банки нужно прокипятить в воде, поместив в большую кастрюлю. На дно не забудьте положить полотенце, чтобы емкости не потрескались. Стерилизация должна длиться не менее 15 минут.

Правила хранения

Хранить перцы нельзя в теплом помещении, потому что продукт испортится. Температура должна быть достаточно прохладной.

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