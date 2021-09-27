Почему котлеты горят на сковороде, а внутри сырые: названа главная причина

Кто же не любит котлеты, особенно хорошо пожаренные, из хорошего, натурального мяса, со специями, луком и чесноком – мало таких найдется. Но очень часто хозяйки сталкиваются в такой проблемой – как горелые снаружи и сырые внутри котлеты.

Сегодня редакция FoodOboz поделится с вами полезными лайфхаками, благодаря которым вы удачно и равномерно пожарите котлеты и не испортите их.

Для начала отметим, что первая ошибка, которая напрочь испортит вкусное блюдо – несоблюдение правильного температурного режима во время жарки.

Чаще всего при приготовлении котлет хозяйки отправляют фарш на раскаленную сковороду и не убавляют огонь, поэтому котлеты горят, а внутри – остаются сырыми.

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Что же делать, чтобы так не происходило

В первую очередь нужно – на сильно нагретую сковороду налить масло, после чего сделать огонь меньше и выкладывать котлеты туда только через пару минут.

Что делать, если уже испортили котлеты

Если котлеты получились сырыми внутри и сильно прожаренными снаружи – просто добавьте в сковороду воду, накройте крышкой и немного протушите.

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