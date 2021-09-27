Почему котлеты горят на сковороде, а внутри сырые: названа главная причина
Кто же не любит котлеты, особенно хорошо пожаренные, из хорошего, натурального мяса, со специями, луком и чесноком – мало таких найдется. Но очень часто хозяйки сталкиваются в такой проблемой – как горелые снаружи и сырые внутри котлеты.
Сегодня редакция FoodOboz поделится с вами полезными лайфхаками, благодаря которым вы удачно и равномерно пожарите котлеты и не испортите их.
Для начала отметим, что первая ошибка, которая напрочь испортит вкусное блюдо – несоблюдение правильного температурного режима во время жарки.
Чаще всего при приготовлении котлет хозяйки отправляют фарш на раскаленную сковороду и не убавляют огонь, поэтому котлеты горят, а внутри – остаются сырыми.
Что же делать, чтобы так не происходило
В первую очередь нужно – на сильно нагретую сковороду налить масло, после чего сделать огонь меньше и выкладывать котлеты туда только через пару минут.
Что делать, если уже испортили котлеты
Если котлеты получились сырыми внутри и сильно прожаренными снаружи – просто добавьте в сковороду воду, накройте крышкой и немного протушите.
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