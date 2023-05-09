Куриное мясо достаточно диетическое, в меру жирное и калорийное. В нем содержится много питательных веществ. Поэтому наваристый бульон из такого продукта пользуется особой популярностью. Но часто блюдо имеет серый цвет и помутневшую консистенцию. В нем не чувствуется насыщенный вкус курицы.

Редакция FoodOboz расскажет о самых распространенных ошибках в приготовлении куриного бульона. Чтобы приготовить вкусное и аппетитное блюдо, стоит учесть несколько важных моментов.

Неправильное мясо

Если вы решили сварить бульон из куриной грудки – это плохая идея. Чтобы блюдо имело навар и насыщенный вкус, лучше всего использовать мясо с жилками и частями жира. Хорошо, если это мясо с костью. Но лишний жир в процессе нужно собирать.

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Приготовление бульона без повторного мытья кастрюли

После того, как вы слили первый бульон, мясо нужно выложить на отдельную тарелку и хорошо промыть кастрюлю, ведь на ней много остатков жира и пены из мяса.

Заливание мяса теплой водой

Мясо для бульона нужно заливать только холодной водой. Так курица отдаст свой сок и блюдо будет очень насыщенным и, при этом, прозрачным.

Активное кипение

Бульон нужно готовить только на медленном огне. Жидкость не должна активно кипеть, потому что так масса становится мутной, а навар теряется. При этом нельзя плотно закрывать бульон крышкой.

Добавление соли в неправильный момент

В курином мясе много белка. а соль способствует тому, что он сворачивается. Поэтому лучше добавлять специю внутри или в конце приготовления, когда мясо уже успело провариться некоторое время. А для того, чтобы бульон имел приятный янтарный цвет, следует добавить морковь и лук.

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