Почему молоко нельзя хранить на полке в двери холодильника: ответ экспертов

Молоко – полезный продукт, который можно употреблять в любом виде: пить, варить каши, добавлять в выпечку, омлеты, сырники. Его особенность в том, что это быстропортящийся продукт и поэтому его нужно как можно быстрее использовать, а также – правильно хранить.

Эксперты назвали самые неподходящие места в холодильнике для хранения молока, где оно точно испортится, а также объяснили почему, передает издание Papilot.

Первая ошибка – хранить молоко на полке дверцы холодильника

Эксперты объясняют это тем, что именно в этой части холодильника неподходящая для хранения молока температура, а именно – она там на целых 10 С выше, чем на полках в холодильнике.

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Вторая ошибка – ставить молоко на самой верхней полке, где температура также выше, чем на нижних полках.

Эксперты советуют хранить молоко на самой нижней полке холодильника или возле задней стенки, это два места, где продукт точно не испортится.

Как приготовить закуску из йогурта

Рецепт Евгения Клопотенко

Ингредиенты:

Зеленый горошек (замороженный) –150 г

Картофель – 200 г

Йогурт (натуральный домашний) – 100 г

Мята – 4 веточки

Соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

Заранее приготовьте натуральный йогурт. Картофель очистите и порежьте мелким кубиком, залейте водой и добавьте зеленый горошек, отварите около 15 минут, слейте воду и сделайте из овощей пюре при помощи блендера, добавьте йогурт и мяту, перемешайте. Переложите готовую закуску в подходящую посуду и можно есть.

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