Домашнее варенье может зимой заменить всевозможные магазинные сладости. Также, джем отлично подходит для разнообразной выпечки. Но приготовить идеальную заготовку часто не удается даже опытным хозяйкам.

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Редакция FoodOboz расскажет, почему варенье получается слишком редким, темным и начинает бродить. Необходимо знать несколько простых нюансов.

Неподходящая посуда

Чтобы варенье хорошо проварилось и имело хорошую консистенцию, очень важно выбрать правильную посуду. Это должна быть достаточно большая и емкость. Также посуда должна быть из меди или латуни – вы сможете легко перемешать массу, и она не пригорит.

Нарушение пропорций

В приготовлении варенья очень важно соблюдать правильные пропорции. На одну порцию плодов должна быть одна порция сахара. Именно такое соотношение залог идеальной консистенции будущего джема.

Не варите все сразу

Приготовление варенья – достаточно длительный и многоэтапный процесс. Нельзя просто засыпать ягоды сахаром и проварить несколько минут. Сначала плоды должны пустить сок. После этого массу можно начинать варить. Затем варенье нужно очень осторожно помешивать. При этом важно забирать образовавшуюся пену. Такую процедуру следует повторять несколько раз.

Варенье слишком жидкое

Если варенье редкое, такого явления может быть несколько причин: вы слишком сильно прокипятили массу или использовали несвежие ягоды.

Варенье стало очень темным

Потемнение варенья свидетельствует о том, что вы его переварили. Сахар начал поджариваться и карамелизовался. После того, как варенье остынет, оно станет каменным – такой продукт не пригоден для употребления.

Варенье забродило: в чем причина

Сахар служит консервантом в варенье. Поэтому если вы добавите небольшое количество этого ингредиента – масса начнет бродить.

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