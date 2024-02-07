Масленица 2024 уже совсем скоро. Главное блюдо, которое готовят в течение всей праздничной недели – это тонкие блины. Но из-за ряда ошибок довольно часто изделия получаются неудачными.

Редакция FoodOboz расскажет, почему не удается приготовить вкусные и привлекательные тонкие блины. Следуя следующим рекомендациям – вы справитесь очень быстро и сможете действительно удивить гостей.

Слишком жидкое или густое тесто

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Чтобы точно не прогадать с количеством ингредиентов для теста, запомните пропорцию – 2:3. Если у вас 2 стакана муки – для них нужно два стакана молока. Что касается яиц, то вам понадобится всего 1 яйцо на 500 г теста.

Блинчики получаются очень жесткими

Если вы не едите блины сразу – они после охлаждения. становятся жесткими. Избежать столь неприятного результата поможет кефир. Именно кислая среда сохранит свежесть и эластичность изделий надолго.

Тесто рвется

Тесто для блинов точно порвется, если вы не дадите ему настояться несколько минут после замешивания. Также, к такой проблеме может привести недостаточное количество яиц в массе.

Ломаются края

Никогда не оставляйте блины долго на открытом воздухе. Концы станут очень сухими, и обернуть начинку будет очень сложно. Да и вкус тоже испортится.

Тесто после жарки сырое внутри

Тесто нужно наливать только на хорошо разогретую сковороду. В противном случае – оно неравномерно пропечется и получится сухим.

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