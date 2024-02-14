Мыть овощи и фрукты перед употреблением – обычное дело. Однако иногда случаются исключения из этого правила, ведь так хочется, например, съесть огурец или томат непосредственно из грядки. Все же лучше не отходить такой привычки, ведь потребление немытых фруктов и овощей несет в себе опасность пищевого отравления.

Так, например, недавно известный блоггер в TikTok опубликовал видео, в котором показывает, что попадет в рот, если съесть брокколи, предварительно не помыв ее, пишет Mirror.

На видео видно, как блоггер демонстрирует весомую "неприятную" причину, увидев которую вы больше никогда не будете употреблять брокколи не помыв. Он взял соцветия брокколи и стал стучать по тарелке.

Видео дня

Уже через несколько секунд можно было увидеть огромное количество крошечных черных жуков, которые падали на тарелку и ползали вокруг. Конечно, употреблять сырую не помытую брокколи после этого точно не захочется.

Аналогичный эффект будет наблюдаться и с другими фруктами и овощами, не имеющими целостную структуру. Конечно, из огурцов или томатов невозможно вытряхнуть жучков, потому что их там нет. Но этот факт не повод для того, чтобы употреблять их немытыми.

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