Почему не стоит выливать картофельный отвар и что из него приготовить: гениальная идея

Если вы до сих пор выливаете отвар после картофеля, то, несомненно, делаете это зря. Большинство хозяек даже не догадывается, какие вкусные пирожки получаются на картофельном отваре. Интересно, что в процессе жарки они не поглощают в себя лишнее масло. Поэтому те, кто следит за фигурой, могут не волноваться.

Рецепт пирожков с картофелем на картофельном отваре опубликован в кулинарном блоге zaya_momfood в Instagram.

Ингредиенты:

Тесто:

картофельный отвар – 1 ст

сахар – 1 ч. л.

соль – 1,5 ч. л.

свежие дрожжи – 10 г\ сухие дрожжи – 3 г

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растительное масло – 2 ст. л.

мука – 450 г

Начинка:

картофель – 5 шт

молоко – 70 мл

сливочное масло – 30 г

соль – 1 ч. л.

зелень

Способ приготовления:

1. Отварить картофель до готовности. Слить отвар и охладить его.

2. Картофель измельчить до состояния пюре. Добавить соль, молоко, сливочное масло и зелень. Перемешать и охладить.

3. В охлажденный отвар добавить соль, сахар, дрожжи, растительное масло. Перемешать.

4. Постепенно добавить муку. Замесить тесто, которое не прилипнет к рукам. Смазать его растительным маслом и оставить на 1,5 часа в теплом месте.

5. Разделить тесто на порционные куски и сформовать пирожки с картофельной начинкой.

6. Жарить пирожки на сковороде по бокам до готовности.

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