Почему не стоит выливать картофельный отвар и что из него приготовить: гениальная идея
Если вы до сих пор выливаете отвар после картофеля, то, несомненно, делаете это зря. Большинство хозяек даже не догадывается, какие вкусные пирожки получаются на картофельном отваре. Интересно, что в процессе жарки они не поглощают в себя лишнее масло. Поэтому те, кто следит за фигурой, могут не волноваться.
Рецепт пирожков с картофелем на картофельном отваре опубликован в кулинарном блоге zaya_momfood в Instagram.
Ингредиенты:
Тесто:
картофельный отвар – 1 ст
сахар – 1 ч. л.
соль – 1,5 ч. л.
свежие дрожжи – 10 г\ сухие дрожжи – 3 г
растительное масло – 2 ст. л.
мука – 450 г
Начинка:
картофель – 5 шт
молоко – 70 мл
сливочное масло – 30 г
соль – 1 ч. л.
зелень
Способ приготовления:
1. Отварить картофель до готовности. Слить отвар и охладить его.
2. Картофель измельчить до состояния пюре. Добавить соль, молоко, сливочное масло и зелень. Перемешать и охладить.
3. В охлажденный отвар добавить соль, сахар, дрожжи, растительное масло. Перемешать.
4. Постепенно добавить муку. Замесить тесто, которое не прилипнет к рукам. Смазать его растительным маслом и оставить на 1,5 часа в теплом месте.
5. Разделить тесто на порционные куски и сформовать пирожки с картофельной начинкой.
6. Жарить пирожки на сковороде по бокам до готовности.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить пирожки с картофелем, которые всегда получаются пышными и мягкими.