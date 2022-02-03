Почему не стоит выливать картофельный отвар и что из него приготовить: гениальная идея

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
1,0 т.
Почему не стоит выливать картофельный отвар и что из него приготовить: гениальная идея

Если вы до сих пор выливаете отвар после картофеля, то, несомненно, делаете это зря. Большинство хозяек даже не догадывается, какие вкусные пирожки получаются на картофельном отваре. Интересно, что в процессе жарки они не поглощают в себя лишнее масло. Поэтому те, кто следит за фигурой, могут не волноваться.

Рецепт пирожков с картофелем на картофельном отваре опубликован в кулинарном блоге zaya_momfood в Instagram.

Пирожки с картофелем

Ингредиенты:

Тесто:

  • картофельный отвар – 1 ст

  • сахар – 1 ч. л.

  • соль – 1,5 ч. л.

  • свежие дрожжи – 10 г\ сухие дрожжи – 3 г

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  • растительное масло – 2 ст. л.

  • мука – 450 г

Начинка:

  • картофель – 5 шт

  • молоко – 70 мл

  • сливочное масло – 30 г

  • соль – 1 ч. л.

  • зелень

Способ приготовления:

1. Отварить картофель до готовности. Слить отвар и охладить его.

Картофельный отвар для пирожков

2. Картофель измельчить до состояния пюре. Добавить соль, молоко, сливочное масло и зелень. Перемешать и охладить.

3. В охлажденный отвар добавить соль, сахар, дрожжи, растительное масло. Перемешать.

Картофельное пюре для начинки

4. Постепенно добавить муку. Замесить тесто, которое не прилипнет к рукам. Смазать его растительным маслом и оставить на 1,5 часа в теплом месте.

5. Разделить тесто на порционные куски и сформовать пирожки с картофельной начинкой.

Формирование пирожков

6. Жарить пирожки на сковороде по бокам до готовности.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить пирожки с картофелем, которые всегда получаются пышными и мягкими.

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