Домашние вареники – очень сытное, вкусное и простое в приготовлении блюдо, основа которого – тесто и любые начинки. Для того, чтобы тесто было пышным, нужно добавить соду или дрожжи. Стоит отметить, что очень важно – правильно варить вареники, чтобы они не были сырыми и не переварились. Кулинары советуют бросать вареники только в кипящую воду, и варить, пока не всплывут.

Редакция FoodOboz делится с вами рецептом соуса для вареников из воды в которой они варились, вкус которому придаст чеснок, томатный соус и специи.

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Что приготовить из воды, в которой варились вареники

Вы с легкостью сможете использовать воду после варки вареников для приготовления очень пикантного и вкусного соуса.

Рецепт соуса

Ингредиенты:

вода после варки вареников – 5-7 ст. л.

томатная паста – 2-3 ст. л.

чеснок – 2-3 зуб.

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

сахар – 1 ч. л.

уксус – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Чеснок пропустите через пресс или натрите на терке.

2. Добавьте в воду чеснок, пасту, специи, уксус и сахар, перемешайте.

Готовым соусом полейте вкусные домашние вареники и можно подавать!

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