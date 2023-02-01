Почему не стоит выливать воду после варки вареников и что из нее приготовить: советы и рецепт

Ирина Мельниченко
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Вареники с начинкой

Домашние вареники – очень сытное, вкусное и простое в приготовлении блюдо, основа которого – тесто и любые начинки. Для того, чтобы тесто было пышным, нужно добавить соду или дрожжи. Стоит отметить, что очень важно – правильно варить вареники, чтобы они не были сырыми и не переварились. Кулинары советуют бросать вареники только в кипящую воду, и варить, пока не всплывут. 

Домашние вареники

Редакция FoodOboz делится с вами рецептом соуса для вареников из воды в которой они варились, вкус которому придаст чеснок, томатный соус и специи. 

Вареники с капустой
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Что приготовить из воды, в которой варились вареники 

Вы с легкостью сможете использовать воду после варки вареников для приготовления очень пикантного и вкусного соуса.

В чем можно варить вареники

Рецепт соуса

Ингредиенты:

  • вода после варки вареников – 5-7 ст. л.
  • томатная паста – 2-3 ст. л.
  • чеснок – 2-3 зуб. 
  • соль – по вкусу 
  • черный молотый перец – по вкусу 
  • сахар – 1 ч. л.
  • уксус – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Чеснок пропустите через пресс или натрите на терке.

Приготовление соуса

2. Добавьте в воду чеснок, пасту, специи, уксус и сахар, перемешайте.

Готовый соус для вареников

Готовым соусом полейте вкусные домашние вареники и можно подавать!

Вареники с соусом

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