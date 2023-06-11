Намазка – это универсальная и очень простая закуска. Можно приобрести уже готовую в магазине и просто намазать на хлеб. Но очень часто такая еда может быть действительно вредной. Всё зависит от состава.

О том, намазки с какими компонентами есть не стоит, рассказал нутрициолог Василий Лукьянов (vasyl_lukianov_) на своей странице в Instagram. Также, поделился вариантом приготовления простой и полезной домашней намазки.

Эксперт отмечает, что некоторые намазки могут вредить здоровью из-за содержания вредных ингредиентов и высокого содержания насыщенных жиров и искусственных добавок. Эти намазы могут приводить к негативным последствиям для здоровья:

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1. Увеличение риска развития ожирения и связанных с ним заболеваний, таких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и высокое АД, из-за высокого содержания соли и насыщенных жиров.

2. Негативное влияние на сердечно-сосудистую систему из-за высокого содержания насыщенных жиров, которые могут повысить уровень "плохого" холестерина и увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

3. Увеличение риска развития аллергических реакций через использование искусственных добавок, консервантов и присутствие аллергенных компонентов в некоторых намазках.

4. Ограниченная ценность и отсутствие полезных питательных веществ, таких как витамины, минералы и клетчатка, которые могут быть недостаточно представлены в намазах.

5. Потенциально негативное влияние на пищеварение из-за использования искусственных добавок, которые могут вызвать раздражение желудочно-кишечного тракта и снижать эффективность пищеварения.

6. Рекомендуется выбирать более здоровые альтернативы для намазок на хлеб, такие как натуральные масла, авокадо, ореховые пасты или хумус, содержащие полезные жиры, витамины и минералы.

Вариант полезной намазки от Василия Лукьянова.

Способ приготовления:

1. Нарезать свежий зеленый лук.

2. Туда положить тунец в своем соке.

3. Также несколько ложек безлактозного сыра.

4. Добавить специи по вкусу.

5. Выжать сок лимона.

6. Измельчить вареное яйцо.

7. Всё хорошо перемешать.

8. Намазать на жареный хлеб.

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