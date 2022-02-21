Почему нельзя промывать макароны после варки: неожиданный совет
Многие хозяйки привыкли промывать макароны после варки холодной водой. Но, как оказалось, это достаточно распространенная ошибка и нужно сделать кое-что совсем другое.
Идеей и лайфхаком поделились в блоге о кулинарии и полезных советах lubowlmt в Instagram.
Для того, чтобы макароны после варки не слипались, достаточно:
Выбирать только качественные изделия твердых сортов.
Варить макароны в подсоленной кипящей воде.
После варки откинуть макароны на дуршлаг и дать "подсушиться" примерно 5 минут.
Почему не стоит промывать макароны? Эксперты отвечают, что раньше делали не очень качественные макаронные изделия. Поэтому их нужно было промывать, чтобы смыть лишний крахмал.
Готовые макароны можно подавать с салатами, соусами, тефтелями или подливкой. Рецепт подливки с мясом и сметаной опубликован в кулинарном блоге katya_kulinariya в Instagram.
Ингредиенты:
куриное филе – 400 г
репчатый лук – 1 шт
морковь – 1-2 шт
сметана – 150 г
мука – 30 г
вода – 150 мл
растительное масло – 30 мл
соль, перец
Способ приготовления:
1. Филе порезать кусочками.
2. Обжарить мясо в течение 5 минут в среднем огне. Посолить и поперчить.
3. Морковь натереть на терке, лук измельчить.
4. Добавить овощи в курицу. Тушить в течение 15 минут, после чего налить немного воды.
5. Добавить муку, сметану. Уменьшить огонь и тушить блюдо до загустения.
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