Почему нельзя промывать макароны после варки: неожиданный совет

Многие хозяйки привыкли промывать макароны после варки холодной водой. Но, как оказалось, это достаточно распространенная ошибка и нужно сделать кое-что совсем другое.

Идеей и лайфхаком поделились в блоге о кулинарии и полезных советах lubowlmt в Instagram.

Для того, чтобы макароны после варки не слипались, достаточно:

Выбирать только качественные изделия твердых сортов.

Варить макароны в подсоленной кипящей воде.

После варки откинуть макароны на дуршлаг и дать "подсушиться" примерно 5 минут.

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Почему не стоит промывать макароны? Эксперты отвечают, что раньше делали не очень качественные макаронные изделия. Поэтому их нужно было промывать, чтобы смыть лишний крахмал.

Готовые макароны можно подавать с салатами, соусами, тефтелями или подливкой. Рецепт подливки с мясом и сметаной опубликован в кулинарном блоге katya_kulinariya в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 400 г

репчатый лук – 1 шт

морковь – 1-2 шт

сметана – 150 г

мука – 30 г

вода – 150 мл

растительное масло – 30 мл

соль, перец

Способ приготовления:

1. Филе порезать кусочками.

2. Обжарить мясо в течение 5 минут в среднем огне. Посолить и поперчить.

3. Морковь натереть на терке, лук измельчить.

4. Добавить овощи в курицу. Тушить в течение 15 минут, после чего налить немного воды.

5. Добавить муку, сметану. Уменьшить огонь и тушить блюдо до загустения.

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