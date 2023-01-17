Почему нельзя солить бульон во время приготовления: вы испортите блюдо
Бульон – лучшее легкое и полезное блюдо, которое специалисты рекомендуют есть всем, особенно при простудных заболеваниях. Самое важное – правильно готовить бульоны, чтобы не испортить вкус блюда, а именно: правильно добавлять мясо и овощи, а самое основное – солить блюдо.
Редакция FoodOboz делится полезными советами кулинаров, как сварить прозрачный, вкусный, не жирный бульон, вкус которого не испортит соль и специи.
Как выбрать мясо для бульона
Самый вкусный бульон по мнению кулинаров, получается из куриного мяса. Он легкий, наваристый, но при этом не жирный. Для этого нужно хорошо помыть голени, выложить в кастрюлю, добавить чеснок, лавровый лист, перец и варить 20-30 минут, достать мясо и все овощи и специи и только после добавить соль.
Как правильно солить бульон, чтобы не испортить вкус
Кулинары уточняют, что бульоны нельзя солить во время варки, так как соль не даст ингредиентам и специям полностью раскрыть свой аромат и вкус.
Соль в бульон нужно добавлять только в самом конце, после того, как все овощи и мясо хорошо сварятся. Обязательно нужно достать мясо и овощи, процедить бульон, мясо и овощи можно выложить в миску, если вы так любите, и залить прозрачным, ароматным бульоном.
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