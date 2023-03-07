Мед с осторожностью добавляют в чай. Все из-за того, что продукт при действии высоких температур может стать токсичным. Кроме напитков мед также часто добавляют в разнообразную выпечку.

Редакция FoodOboz поможет разобраться, как правильно добавлять мед в десерты из духовки.

Из-за того, что мед может стать токсичным, его не следует добавлять как начинку в торты или булочки, а также просто в тесто. К тому же, во время выпечки продукт растает и начинает вытекать, что не очень удобно.

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Поэтому можно воспользоваться следующим методом:

1. Размешайте несколько ложек меда в слегка теплой воде.

2. Смазать таким раствором уже остывшую выпечку.

Так можно поступать с разнообразными булочками, пирогами, а также печеньем.

Также, в некоторых рецептах, выпечку можно просто полить жидким медом. Например, яблочную галету идея приготовления которой опубликована на странице фудблогера Виктории Шикало (viktoriia_shykalo) в Instagram.

Ингредиенты:

цельнозерновая мука – 250 г

масло подсолнечное (в идеале оливковое) – 50 г

1/2 ч.л. соли

холодная вода (поставьте воду в морозилку на 10-15 минут) – 120 г

корица

имбирь

яблоки

мед

Способ приготовления:

1. Смешать муку, растительное масло и специи, хорошо вымешать, после чего добавить ледяную воду и еще раз вымешать.

2. Положить тесто в холодильник на 15 минут.

3. Нарезать яблоки ломтиками. Можно сделать одну крупную галету или несколько маленьких.

4. Формируем шарик, прихлопываем и тонко раскатываем, лучше всего это делать сразу на пергаментной бумаге на которой будете выпекать, бумагу немного присыпаем мукой.

5. На тесто выкладываем яблоки, немного отступая от края, заворачиваем краешки, посыпаем корицей.

6. Выпекаем галеты в разогретой духовке при температуре 180 градусов 40-45 минут.

7. Готовую галету, которая уже успела немного остыть, полить жидким медом.

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