Почему нужно пить кофе с какао: эффект от полезного напитка вас удивит
Кофе и какао – лидеры среди напитков, которые каждый день пьют практически все. Отдельно эти два напитка очень вкусные, но, если их объединить – вы получите очень вкусный, полезный напиток с очень оригинальным вкусом.
Диетолог Светлана Фус поделилась в Instagram полезными советами, почему стоит обязательно нужно пить кофе с какао.
Полезные свойства напитка:
– какао-порошок богат полифенолами и природными антиоксидантами, которые уменьшают воспаление, защищают клетки от повреждения.
– такой напиток снижает риск развития желчнокаменной болезни, препятствует выпадению холестерина в осадок, оказывает желчегонный эффект.
– улучшает кровообращение, стимулируя работу мозга
– такой напиток имеет очень интересный вкус!
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