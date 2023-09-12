Грецкие орехи – очень простой, но при этом очень ценный и полезный продукт, который является концентрированным источник питательных веществ, витаминов, минералов, клетчатки.

Диетолог Светла Фус рассказала в Instagram о пользе гречки орехов и кому их нужно обязательно есть.

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"В орехах достаточно много жиров, 50-65 г на 100 г. Но это главным образом полезные жиры, в своей натуральной форме, которых не коснулась промышленная обработка. Значительная доля жиров в орехах – ценные моно- и полиненасыщенные жирные кислоты, относящиеся к группе омега-9, омега-3 и омега-6. Благодаря им орехи положительно влияют на фукционирование сердечно-сосудистой системы и мозга", – обьясняет специалист.

Еще диетолог добавила, что орехи хорошо насыщают, ведь в их состав входят белки, углеводы, в сочетании с жирами, пищевыми волокнами, витаминами и минералами.

Как правильно выбрать грецкие орехи

"Желательно покупать орехи только в скорлупе, защищающей ценные жиры и витамин Е от окисления. Жиры в очищенных орехах быстро окисляются и приобретают вкус прогорклого масла", – рассказала эксперт.

В каком виде орехи наиболее полезны

"Очистив от скорлупы, ешьте их сырыми, чтобы сохранить полезные жирные кислоты и витамин Е. Поджаривание орехов – еще одна большая ошибка в современном питании, поскольку высокая температура разрушает жиры и снижает содержание витаминов. Также подсоленные, а тем более подслащенные сахаром или медом орехи тоже далеко не лучший выбор. Поэтому советую есть орехи в сыром виде, отдельно от шоколада и сладостей!", – подытожила Фус.

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