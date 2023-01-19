Почему огурцы в банке мутнеют: 5 главных причин

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,3 т.
Соленые огурцы

Консервированные огурцы – вкусная зимняя закуска, которую летом готовят практически все хозяйки. Огурцы можно консервировать с помидорами вместе, солить, а также мариновать. Но, очень часто рассол в огурцах становится мутным, из-за ряда причин. 

Домашние огурцы

Редакция FoodOboz делится с вами полезными советами, как избежать помутнения рассола в банках с огурцами. 

Почему срывает банка с огурцами и что делать в таком случае
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Топ-3 причины:

1. Перед консервацией вы плохо вымыли огурцы, в результате вредные микроорганизмы, которые размножились спровоцировали развитие гнилостного процесса. 

Как приготовить домашние консервированные огурцы 

2. Плохо вымытые банки после моющего средства. 

Банки взрываются из-за микробов

3. Крышки для банок были плохо закатаны, в результате контакта с воздухом рассол помутнел. 

4. Специи для консервации также могут быть причиной помутнения, если они не были хорошо обработаны перед консервацией. 

Как не испортить консервированные огурцы

5. Соль также может испортить вкусные огурцы, если вы вместо йодированной использовали морскую. 

Консервированные огурцы как закуска

Также на OBOZREVATEL сообщалось, сколько лет можно хранить варенье и как продлить его срок годности. 

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