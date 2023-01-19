Консервированные огурцы – вкусная зимняя закуска, которую летом готовят практически все хозяйки. Огурцы можно консервировать с помидорами вместе, солить, а также мариновать. Но, очень часто рассол в огурцах становится мутным, из-за ряда причин.

Редакция FoodOboz делится с вами полезными советами, как избежать помутнения рассола в банках с огурцами.

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Топ-3 причины:

1. Перед консервацией вы плохо вымыли огурцы, в результате вредные микроорганизмы, которые размножились спровоцировали развитие гнилостного процесса.

2. Плохо вымытые банки после моющего средства.

3. Крышки для банок были плохо закатаны, в результате контакта с воздухом рассол помутнел.

4. Специи для консервации также могут быть причиной помутнения, если они не были хорошо обработаны перед консервацией.

5. Соль также может испортить вкусные огурцы, если вы вместо йодированной использовали морскую.

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