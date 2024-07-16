Жареные на сковороде оладьи – это настоящий вкус детства, их очень вкусно есть в прикуску со свежими фруктами, сгущенкой, джемом и любимым напитком. Но очень часто изделия получаются сырыми внутри, несмотря на хрустящую корочку сверху.

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Редакция FoodOboz расскажет, почему тесто на оладьи не всегда идеально прожаривается. Есть несколько причин.

Не жарьте оладьи на большом огне

Температура должна быть умеренной. Если сделать огонь сильным – изделия сверху прожарятся и могут даже подгореть. А вот середина останется сырой. Также, не пробудьте накрывать крышкой.

Какая причина того, что оладьи опадают

Казалось бы идеальное тесто, после выкладывания на сковороду, может просто упасть. Пышными изделия после этого точно не получатся. Такая ситуация случается по нескольким причинам. Например, ваше тесто получилось очень жидким. Ситуацию может спасти мука.

Также оладьи опадают, если вы использовали холодный кефир. Обязательно позаботьтесь о том, чтобы он был комнатной температуры, чтобы изделия получились пышными.

Важно помнить и о том, что сковорода должна быть достаточно разогрета. Не выкладывайте тесто на холодную поверхность.

На чем нельзя готовить тесто на оладьи

Если вы хотите приготовить оладьи на обычном молоке – это не самая лучшая идея. В основе должен быть именно кефир, который вступает в реакцию с содой, и именно поэтому изделия получаются пышными и мягкими. Чем кислее молоко – тем лучше будут оладьи.

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