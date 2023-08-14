Сезон кукурузы в разгаре. А для того, чтобы она была действительно сочной и мягкой – продукт нужно правильно отварить. С этим у многих хозяек возникают проблемы.

Редакция FoodOboz расскажет о самых распространенных ошибках, допускаемых при приготовлении кукурузы. Через них овощ получается жестким и пресным.

Кастрюля с тонким дном

Для того, чтобы кукуруза была мягкой и сочной, ей нужно пространство. Поэтому выбирайте для приготовления кастрюлю с толстым дном. И она обязательно должна быть широкой

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Приготовление без замачивания

Если вы готовите кукурузу без предварительного замачивания – вариться она будет очень долго и получится жесткой. Поэтому залейте ее на время холодной водой.

Разрезка кукурузы на части

Чтобы кукуруза получилась действительно сочной, разрезать ее не нужно. Оставьте плоды целиком и погружайте их только в кипящую воду.

Приготовление на большом огне

После того, как вода закипит – не забудьте убавить огонь. Кукуруза не должна очень активно кипеть, ведь в таком случае она неравномерно проварится.

Добавление соли в неправильный момент

Если посолить кукурузу во время отварки – она станет очень жесткой. Потому добавляйте специю только в тот момент, когда достанете отварной овощ из воды и положите на тарелку.

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