В чем польза перловки и как ее вкусно приготовить: ответ эксперта

У многих людей возникают не очень приятные ассоциации с перловой крупой еще из детского сада или школы. Но пришло время это исправить. Ведь вы даже не догадываетесь, как вкусно можно приготовить эту кашу.

Нутрициолог Поточевская Елизавета рассказала о пользе перловой крупы и как ее интересно приготовить. Опубликовано в Instagram.

По словам эксперта, перловая крупа считается одной из самых полезных, ведь в ней содержится большое количество питательных веществ. В частности:

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Железо, кальций, магний и селен.

Важны аминокислоты, которые можно получить только из специальных пищевых добавок.

Витамины, которые вызывают антибактериальное действие, а именно снимают воспаление.

Также перловую крупу можно кушать в качестве вкусного самостоятельного блюда, или как гарнир.

Как разнообразить перловку

1. Добавить сливочное масло, натертый сыр, сухой чеснок, соль и перец.

2. Добавить крем-чиз, итальянские травы, помидоры черри и соль.

3. Добавить оливковое масло, горгонзолу, рукколу и соль.

Не менее вкусной получается перловая крупа, если приготовить из нее ризотто на основе:

Рыбы и шпината.

Груши и синего сыра.

Бекона и козьего сыра.

Баранины и кинзы.

Как добавляет нутрициолог, крупу лучше всего сочетать с курицей и грибами, беконом, мидиями, фаршем и раппанами.

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