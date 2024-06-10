Рис – это отличный гарнир или основа для приготовления самостоятельных сытных блюд. В любом случае продукт сначала нужно отварить. Для этого большинство людей обычно используют обычную воду. Но это достаточно ошибочно.

Редакция FoodOboz расскажет, как вкусно отварить рис. Откажитесь от классического метода с водой.

Рис будет гораздо вкуснее и сочнее, если отварить его на мясном бульоне. Что бы вы ни готовили – такой метод будет значительно лучше.

Как правильно отварить рис на бульоне?

1. Рис промыть.

2. Сварить классический мясной бульон со специями. Он должен быть достаточно наваристым.

3. Промытый рис высыпать в кастрюлю.

4. Залить крупу сваренным бульоном в пропорции 1:2.

5. Сверху накрыть крышкой.

6. Поставить вариться на плиту.

7. Когда закипит – убавить огонь до минимального.

8. Варить рис, пока он не готов полностью.

9. После приготовления крышку сразу не открывать – оставить рис в кастрюле на несколько минут.

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