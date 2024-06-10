Почему рис не стоит варить на воде: делимся лучшим способом
Рис – это отличный гарнир или основа для приготовления самостоятельных сытных блюд. В любом случае продукт сначала нужно отварить. Для этого большинство людей обычно используют обычную воду. Но это достаточно ошибочно.
Редакция FoodOboz расскажет, как вкусно отварить рис. Откажитесь от классического метода с водой.
Рис будет гораздо вкуснее и сочнее, если отварить его на мясном бульоне. Что бы вы ни готовили – такой метод будет значительно лучше.
Как правильно отварить рис на бульоне?
1. Рис промыть.
2. Сварить классический мясной бульон со специями. Он должен быть достаточно наваристым.
3. Промытый рис высыпать в кастрюлю.
4. Залить крупу сваренным бульоном в пропорции 1:2.
5. Сверху накрыть крышкой.
6. Поставить вариться на плиту.
7. Когда закипит – убавить огонь до минимального.
8. Варить рис, пока он не готов полностью.
9. После приготовления крышку сразу не открывать – оставить рис в кастрюле на несколько минут.
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