Почему рис не стоит варить на воде: делимся лучшим способом

Екатерина Ягович
Лайфхаки
1 минута
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Почему рис не стоит варить на воде: делимся лучшим способом

Рис – это отличный гарнир или основа для приготовления самостоятельных сытных блюд. В любом случае продукт сначала нужно отварить. Для этого большинство людей обычно используют обычную воду. Но это достаточно ошибочно.

Редакция FoodOboz расскажет, как вкусно отварить рис. Откажитесь от классического метода с водой.

Рис будет гораздо вкуснее и сочнее, если отварить его на мясном бульоне. Что бы вы ни готовили – такой метод будет значительно лучше.

Почему рис не стоит варить на воде: делимся лучшим способом

Как правильно отварить рис на бульоне?

1. Рис промыть.

2. Сварить классический мясной бульон со специями. Он должен быть достаточно наваристым.

Почему рис не стоит варить на воде: делимся лучшим способом

3. Промытый рис высыпать в кастрюлю.

4. Залить крупу сваренным бульоном в пропорции 1:2.

Почему рис не стоит варить на воде: делимся лучшим способом

5. Сверху накрыть крышкой.

6. Поставить вариться на плиту.

Почему рис не стоит варить на воде: делимся лучшим способом

7. Когда закипит – убавить огонь до минимального.

8. Варить рис, пока он не готов полностью.

Почему рис не стоит варить на воде: делимся лучшим способом

9. После приготовления крышку сразу не открывать – оставить рис в кастрюле на несколько минут.

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