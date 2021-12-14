Как приготовить кашу из семян льна и в чем ее польза: рассказывает эксперт

Семена льна в последнее время стали очень популярным продуктом. Сейчас его часто можно встретить в составе разнообразных йогуртов и выпечки. Также его добавляют в сладкие завтраки и салаты. Поэтому вопрос о влиянии такого продукта на организм является интересным.

О том, почему семена льна следует добавить в свой рацион, рассказала известный украинский диетолог Светлана Фус на своей странице в Facebook.

Эксперт отмечает, что семена льна способствуют очистке кишечника и насыщают организм за счет своих пищевых волокон. Также в продукте большое количество фитоэстрогена. Это фенольные соединения с антиоксидантной активностью, защищающие ңенский организм от новообразования. А еще лен нормализирует уровень холистерина. ⠀

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Одним из самых больших плюсов такого продукта является большое количество жирных кислот Омега-3, которые нужны нашему организму ежедневно. Они снижают вязкость крови, повышают эластичность сосудов, улучшают пищеварение, снижают риск развития сахарного диабета и ожирения. Но все это только комплексно с соблюдением правильного питания. ⠀

Идеей приготовления каши с льном поделилась yaryna_paslavska на своей странице в Instagram.

Способ приготовления:

1. Замочить 2-3 ст.л семян льна в воде комнатной температуры.

2. Можно на 30 минут, но лучше на ночь.

3. Утром в блендере взбить эту смесь вместе с любимыми фруктами.

4. Сверху дополнить по своему усмотрению.

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