Почему сливы должны быть в рационе каждого: объясняет Светлана Фус
Слива – не то ко вкусный, сладкий фрукт, но еще и кладезь витаминов и нужных микроэлементов. К тому же, ее можно добавлять в совершенно разные блюда, начиная от мясных и заканчивая десертами и напитками.
Диетолог Светлана Фус рассказала в Instagram, кому можно есть полезный фрукт, а кому и почему лучше от него отказаться.
"Люди, которые употребляют много овощей и фруктов с содержанием флавоноидов, отличаются лучшим здоровьем, меньше страдают болезнями сердечно-сосудистой системы и новообразованиями", – заявила Фус.
Почему сливы так полезны ?
"Чтобы привлечь ваше внимание к этому фрукту, предлагаю ознакомиться с полезными веществами, которые можно получить с употреблением нескольких штучек плодов сливового дерева. Они содержат активные вещества флавоноиды, а именно антоцианы, которые придают им фиолетовый оттенок", – рассказала Фус.
Очень важно, что все свои полезные свойства плоды сохраняют и после переработки
В состав слив входят:
Витамин C⠀
Провитамин А
Фруктоза и сахароза
Пищевые волокна
Органические кислоты
Азотистые, дубильные вещества
Макро- и микроэлементы
"Основное полезное свойство сливы – мягкое очищение кишечника и нормализация деятельности желудочно-кишечного тракта. Слива имеет свойство возбуждать аппетит и усиливать перистальтику кишечника", – отметила Фус.
Диетолог добавила, что эти фрукты также полезны при атеросклерозе, уменьшают холестериновые отложения на стенках сосудов.
Сколько можно съедать слив в день?
"В день можно съедать 3-4 сливы, если есть склонность к диареи – не больше двух", – заявила Фус.
С чем можно сочетать сливы?
"Сливы можно сочетать с разнообразными кашами. Они могут быть прекрасным десертом после основного приема пищи на второй завтрак или после обеда. Не стоит есть фрукт натощак или запивать молоком", – объяснила Фус.
Кому противопоказан продукт?
"Неумеренное употребление сливы представляет опасность даже для здорового человека. Нередко отмечают диарею, повышение кислотности в желудке, появление изжоги. В большинстве случаев вред от фрукта связан с неумеренностью в его употреблении", – добавила диетолог.
Диетолог добавила, что слива противопоказана определенной категории людей, а именно:
с сахарным диабетом и ожирением, из-за высокого уровня глюкозы и фруктозы в продукте
противопоказание в период обострения гастрита с повышенным уровнем кислотности
кормящим мамам, так как употребление сливы может спровоцировать диарею и колики у младенцев
"Следите за реакцией ребенка, – посоветовала Фус.
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