Почему сливы должны быть в рационе каждого: объясняет Светлана Фус

Слива – не то ко вкусный, сладкий фрукт, но еще и кладезь витаминов и нужных микроэлементов. К тому же, ее можно добавлять в совершенно разные блюда, начиная от мясных и заканчивая десертами и напитками.

Диетолог Светлана Фус рассказала в Instagram, кому можно есть полезный фрукт, а кому и почему лучше от него отказаться.

"Люди, которые употребляют много овощей и фруктов с содержанием флавоноидов, отличаются лучшим здоровьем, меньше страдают болезнями сердечно-сосудистой системы и новообразованиями", – заявила Фус.

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Почему сливы так полезны ?

"Чтобы привлечь ваше внимание к этому фрукту, предлагаю ознакомиться с полезными веществами, которые можно получить с употреблением нескольких штучек плодов сливового дерева. Они содержат активные вещества флавоноиды, а именно антоцианы, которые придают им фиолетовый оттенок", – рассказала Фус.

Очень важно, что все свои полезные свойства плоды сохраняют и после переработки

В состав слив входят:

Витамин C⠀

Провитамин А

Фруктоза и сахароза

Пищевые волокна

Органические кислоты

Азотистые, дубильные вещества

Макро- и микроэлементы

"Основное полезное свойство сливы – мягкое очищение кишечника и нормализация деятельности желудочно-кишечного тракта. Слива имеет свойство возбуждать аппетит и усиливать перистальтику кишечника", – отметила Фус.

Диетолог добавила, что эти фрукты также полезны при атеросклерозе, уменьшают холестериновые отложения на стенках сосудов.

Сколько можно съедать слив в день?

"В день можно съедать 3-4 сливы, если есть склонность к диареи – не больше двух", – заявила Фус.

С чем можно сочетать сливы?

"Сливы можно сочетать с разнообразными кашами. Они могут быть прекрасным десертом после основного приема пищи на второй завтрак или после обеда. Не стоит есть фрукт натощак или запивать молоком", – объяснила Фус.

Кому противопоказан продукт?

"Неумеренное употребление сливы представляет опасность даже для здорового человека. Нередко отмечают диарею, повышение кислотности в желудке, появление изжоги. В большинстве случаев вред от фрукта связан с неумеренностью в его употреблении", – добавила диетолог.

Диетолог добавила, что слива противопоказана определенной категории людей, а именно:

с сахарным диабетом и ожирением, из-за высокого уровня глюкозы и фруктозы в продукте

противопоказание в период обострения гастрита с повышенным уровнем кислотности

кормящим мамам, так как употребление сливы может спровоцировать диарею и колики у младенцев

"Следите за реакцией ребенка, – посоветовала Фус.

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