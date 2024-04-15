Уже совсем скоро Пасха. И кроме запеченного мяса, тушеных голубцов и салатов – на праздник обязательно готовят холодец. Блюдо требует достаточно много времени. К тому же, часто бывает такое, что бульон плохо застывает и получается очень мутным. Все это из-за ряда ошибок, которые часто допускают.

Редакция FoodOboz расскажет, как нельзя готовить холодец. Есть несколько моментов, о которых следует не забывать.

Не каждое мясо подходит для холодца

Вырезку или филе лучше оставьте для плова или котлет. А для холодца такое мясо совсем не подходит. Лучшие для этого блюда те части, в которых много суставов, жилок. Это также способствует идеальному застыванию.

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Не доливайте воду

Позаботьтесь о том, чтобы с самого начала мясо было достаточно залито водой. Именно такой бульон будет идеальным для блюда.

Он должен кипеть на очень маленьком огне, чтобы жидкость не испарялась. А если долить простой воды в бульон к холодцу – вы испортите вкус, и есть вероятность, что блюдо плохо застынет.

К тому же внешний вид также испортится – бульон точно помутнеет.

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