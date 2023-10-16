Такое обыденное блюдо, как сырники на самом деле достаточно сложное в приготовлении. Изделия очень часто горят или прилипают к сковороде, разваливаются. У такого явления есть несколько причин.

Редакция FoodOboz расскажет, почему не удается приготовить качественные сырники. Следует учесть несколько важных моментов.

Почему сырники разваливаются во время приготовления

1. Качество изделий зависит от того, какое вы сделаете тесто. Масса развалится, если в ней не будет яиц или их слишком мало.

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2. Также тесто не получится плотным, если в нем не будет муки или манки – именно эти компоненты впитывают излишнюю жидкость.

3. Если вы хотите, чтобы сырники держали форму – не кладите в тесто много сахара. Этот компонент очень размягчает творог, и изделия просто растекаются.

4. Избыточное количество молока или сметаны также делает массу очень жидкой. Как вариант, можете добавить чуть больше манки, чтобы сгустить массу. Будет достаточно всего 3-4 столовых ложки. Так оставить на 20 минут.

5. Крахмал использовать не стоит, потому что он только испортит сырники.

Что сделать, если тесто прилипает к рукам

1. Если тесто липкое – смочите руки холодной водой или маслом, а затем формуйте изделия.

2. Уже сформированные сырники присыпьте мукой. Манку использовать не нужно, потому что она начнет гореть.

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