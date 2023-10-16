Почему сырники разваливаются на сковороде: никогда их так не готовьте

Екатерина Ягович
FoodOboz
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Почему сырники разваливаются на сковороде: никогда их так не готовьте

Такое обыденное блюдо, как сырники на самом деле достаточно сложное в приготовлении. Изделия очень часто горят или прилипают к сковороде, разваливаются. У такого явления есть несколько причин.

Редакция FoodOboz расскажет, почему не удается приготовить качественные сырники. Следует учесть несколько важных моментов.

Почему сырники разваливаются на сковороде: никогда их так не готовьте

Почему сырники разваливаются во время приготовления

1. Качество изделий зависит от того, какое вы сделаете тесто. Масса развалится, если в ней не будет яиц или их слишком мало.

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2. Также тесто не получится плотным, если в нем не будет муки или манки – именно эти компоненты впитывают излишнюю жидкость.

Почему сырники разваливаются на сковороде: никогда их так не готовьте

3. Если вы хотите, чтобы сырники держали форму – не кладите в тесто много сахара. Этот компонент очень размягчает творог, и изделия просто растекаются.

4. Избыточное количество молока или сметаны также делает массу очень жидкой. Как вариант, можете добавить чуть больше манки, чтобы сгустить массу. Будет достаточно всего 3-4 столовых ложки. Так оставить на 20 минут.

Почему сырники разваливаются на сковороде: никогда их так не готовьте

5. Крахмал использовать не стоит, потому что он только испортит сырники.

Что сделать, если тесто прилипает к рукам

Почему сырники разваливаются на сковороде: никогда их так не готовьте

1. Если тесто липкое – смочите руки холодной водой или маслом, а затем формуйте изделия.

2. Уже сформированные сырники присыпьте мукой. Манку использовать не нужно, потому что она начнет гореть.

Почему сырники разваливаются на сковороде: никогда их так не готовьте

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