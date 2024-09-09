Тыква – настоящий король осени. Сезон такого овоща приходится именно на осень. Продукт используют для приготовления различных полезных каш, супов и запеканок. Но для того, чтобы плод действительно поразил вас своим удачным вкусом, следует придерживаться нескольких важных правил.

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Редакция FoodOboz расскажет, какие ошибки часто допускают при приготовлении тыквы. Здесь есть несколько важных нюансов.

Когда не стоит снимать шкурку

Во время приготовления тыквы именно кожура часто влияет на вкус овоща. Далеко не во всех ситуациях ее следует снимать.

К примеру, это касается именно сорта "Хоккайдо" – с кожурой он будет вкусным абсолютно во всех блюдах. Что касается других видов, то не нужно снимать шкурку во время запекания овоща.

Не упустите готовность

Именно во время отваривания тыква очень легко испортить. Очень важно не переварить продукт, потому что он моментально потеряет удачную текстуру и вкус.

Помните, что плод варится не дольше 25-30 минут, если на пюре. Запекается – 25-35 минут. Важно засечь время и постоянно проверять готовность.

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