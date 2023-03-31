Почему в СССР ели пельмени с уксусом: правда о необычном сочетании
В СССР у миски с ароматными домашними пельменями всегда стоял уксус. О таком сочетании знали в каждой семье, а некоторые люди имеют такую пищевую привычку и сегодня. И не важно – это был обычный ужин, или большой праздник.
Редакция FoodOboz расскажет, почему в СССР ели пельмени именно с уксусом, игнорируя сметану, майонез или кетчуп. А также о том, что еще любили приправлять такой жидкостью.
Чем уксус полезен
В уксусе много полезных веществ и витамины группы B. Этот продукт способствует уменьшению аппетита. Поэтому человек, который употребляет уксус, не переедает Также, с помощью уксуса можно побороть похмелье.
Но эта жидкость оказывает и негативное действие
Есть болезни, при которых уксус противопоказан, ведь в нем много кислоты.
В чем была популярность уксуса. У такого явления есть несколько причин
Первое – это цена. Сметану, майонез или кетчуп в советское время было очень трудно приобрести. А уксус не находился в особом дефиците. К тому же, стоил дешево.
Второе – слишком жирная пища. В СССР любили накрывать стол с очень жирной едой. Поэтому, например, сало любили приправлять уксусом, чтобы немного разнообразить и освежить вкус.
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