Даже у опытных хозяек довольно часто не получается варенье. Масса становится слишком густой или же, наоборот, жидкой, начинает бродить. У такого явления есть несколько простых причин.

Редакция FoodOboz расскажет о том, как не стоит готовить варенье, чтобы у вас получилась действительно вкусная заготовка на зиму. Внешний вид джема тоже будет удачным.

Почему ягоды разваливаются и варенье становится жидким

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Такая ситуация чаще всего возникает из-за того, что плоды для варенья были перезрелыми. Также, причиной этого явления может быть слишком активное кипение. Нужно просто добавить больше сахара, чтобы варенье стало немного гуще.

Из-за чего варенье темнеет

Варенье будет иметь очень темный и не привлекательный цвет, если вы слишком долго его готовили. Особенно вы это увидите после того, как джем остынет. Поэтому внимательно следите за консистенцией и принимайте десерт из плиты.

Почему варенье забродило

Варенье начинает бродить, если в нем недостаточно сахара. И когда такие плоды находятся в теплом месте – начинают быстро портиться.

Из-за чего варенье не замерзает

Если положить варенье в морозильную камеру – оно станет очень похожим на мороженое. Но с очень густой и уваренной массой такого не получится. Особенно если там частицы фруктов.

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