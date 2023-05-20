Почему во время жарки блины прилипают и горят: никогда их так не готовьте
Идеальные блины должны быть тонкими и золотистыми. Но даже если консистенция приготовленного теста устраивает вас – во время жарки изделия могут пригорать и рваться. У этого явления есть несколько причин.
Редакция FoodOboz расскажет о том, как не стоит готовить тесто на блинчики, чтобы из него получились вкусные изделия. Для этого блюда очень важно соблюдать правильные пропорции.
У вас никогда не получится приготовить идеальные блины, если в тесте много двух основных компонентов. Для того, чтобы изделия были эластичными, в тесто вливают растительное масло. Но его чрезмерное количество будет способствовать тому, что тесто начинает гореть.
То же касается и сахара. Он карамелизуется и делает тесто очень жестким. Также начинает гореть.
Идея приготовления идеальных блинов на тесте с кипятком опубликована на странице фудблогера Софии с ником cooking_by_sofi_ в Instagram.
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 2 стакана молока
- 1 стакан кипятка
- 1,5 стакана муки
- 3 ст. л сахара
- 0,5 ч.л соли
- 3 ст.л растительного масла
Способ приготовления:
1. Яйца взбить.
2. Добавить сахар, соль и стакан молока.
3. Сбить до объединения.
4. Просеять муку в 2-3 этапа и перемешать.
5. Добавить еще 1 стакан молока и растительное масло, перемешать.
6. В конце влить стакан крутого кипятка, перемешивая.
7. Сковороду смазать маслом только в первый раз.
8. Начинка по желанию.
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