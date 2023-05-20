Идеальные блины должны быть тонкими и золотистыми. Но даже если консистенция приготовленного теста устраивает вас – во время жарки изделия могут пригорать и рваться. У этого явления есть несколько причин.

Редакция FoodOboz расскажет о том, как не стоит готовить тесто на блинчики, чтобы из него получились вкусные изделия. Для этого блюда очень важно соблюдать правильные пропорции.

У вас никогда не получится приготовить идеальные блины, если в тесте много двух основных компонентов. Для того, чтобы изделия были эластичными, в тесто вливают растительное масло. Но его чрезмерное количество будет способствовать тому, что тесто начинает гореть.

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То же касается и сахара. Он карамелизуется и делает тесто очень жестким. Также начинает гореть.

Идея приготовления идеальных блинов на тесте с кипятком опубликована на странице фудблогера Софии с ником cooking_by_sofi_ в Instagram.

Ингредиенты:

3 яйца

2 стакана молока

1 стакан кипятка

1,5 стакана муки

3 ст. л сахара

0,5 ч.л соли

3 ст.л растительного масла

Способ приготовления:

1. Яйца взбить.

2. Добавить сахар, соль и стакан молока.

3. Сбить до объединения.

4. Просеять муку в 2-3 этапа и перемешать.

5. Добавить еще 1 стакан молока и растительное масло, перемешать.

6. В конце влить стакан крутого кипятка, перемешивая.

7. Сковороду смазать маслом только в первый раз.

8. Начинка по желанию.

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