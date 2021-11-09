Почему всегда нужно есть зелень и зеленые овощи: объясняет нутрициолог

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
1,6 т.
Почему обязательно нужно есть зеленые овощи

Овощи – продукты, без которых тяжело представить рацион каждого. Специалисты рекомендуют есть их каждый день полагаясь она свой вкус, но лучше – в сыром виде.

Овощи

"Но все же среди всех упор нужно делать на сезонные, ведь именно в них больше всего полезных витаминов и микроэлементов. Например, осенью нужно есть тыкву, свеклу, морковь, все виды капусты, редиску", – рассказала FoodOboz диетолог-консультант Алена Юдина.

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Какие овощи нужно есть осенью

Но при этом есть овощи, которые вне зависимости от сезона нужно есть всем и всегда и это – все зеленые овощи, зелень. Нутрициолог Анна Кашпур рассказала в Instagram о всех полезных свойствах этих продуктов.

Диетолог рассказала о пользе зеленых овощей

Зеленые овощи являются:

  • мощным антиоксидантом

  • богатым источником грубых волокон

  • устраняют воспаления, очищают кожу

  • ускоряют пищеварение и функции работы ЖКТ

Как правильно готовить овощи

  • обогащают микробиоту пробиотиками, которые способствуют росту полезных бактерий в толстом кишечнике

  • в них витамины К, С, В, фолиевая кислота

  • богаты хлорофиллом (детоксикации печени, улучшает пищеварение)

Зелень нужно есть каждый день

"А еще улучшается настроение, поэтому старайтесь употреблять их как можно чаще", – добавила Анна.

Брокколи очень полезный

С чем лучше всего есть овощи

С чем лучше всего есть овощи

Овощи отлично сочетаются со всеми продуктами, их можно запекать с рыбой, с мясом, есть с кашами, делать просто салаты с вкусными соусами, делать на пару, запекать с маслами и специями.

Из зелени можно делать полезные смузи, есть в сыром виде, например, делать тосты.

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Полезная свекла

Ингредиенты:

  • свекла – 1 шт.

  • морковь – 1 шт.

  • авокадо – 1 шт.

  • орехи кедровые – 40 г

  • масло оливковое - 1 ст. л.

  • бальзамик – 1 ст. л.

  • горчица французская в зернах – 1 ч. л.

  • соль, черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

Свекла – источник витаминов и минералов.

  • Свеклу и морковь вымыть, промокнуть лишнюю воду бумажным полотенцем, завернуть в фольгу и запекать в духовке при температуре 160-180° С около часа,

  • После запекания дайте овощам остыть, о

    чистите овощи и нарежьте их кубиками.

Диетологи рассказали о пользе и вреде авокадо 

  • Авокадо очистите и так же нарежьте кубиками.

  • Добавьте авокадо к моркови и свекле. Туда же отправьте орехи, бальзамик, масло и горчицу, соль и перец. Хорошо перемешайте и дайте постоять хотя бы 1 час.

Масло для салатов

Диетолог отметила, что в такой салат можно добавить любое растительное масло, любую зелень, бальзамический уксус или соус, или соус терияки, а также орехи.

"Для тех, кто любит с остринкой, можно вместо французской горчицы добавить острую. Можно добавить лук репчатый красный, а если хочется вкус сделать нежнее, тогда зеленый лук", – добавила эксперт.

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