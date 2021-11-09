Почему всегда нужно есть зелень и зеленые овощи: объясняет нутрициолог
Овощи – продукты, без которых тяжело представить рацион каждого. Специалисты рекомендуют есть их каждый день полагаясь она свой вкус, но лучше – в сыром виде.
"Но все же среди всех упор нужно делать на сезонные, ведь именно в них больше всего полезных витаминов и микроэлементов. Например, осенью нужно есть тыкву, свеклу, морковь, все виды капусты, редиску", – рассказала FoodOboz диетолог-консультант Алена Юдина.
Но при этом есть овощи, которые вне зависимости от сезона нужно есть всем и всегда и это – все зеленые овощи, зелень. Нутрициолог Анна Кашпур рассказала в Instagram о всех полезных свойствах этих продуктов.
Зеленые овощи являются:
мощным антиоксидантом
богатым источником грубых волокон
устраняют воспаления, очищают кожу
ускоряют пищеварение и функции работы ЖКТ
обогащают микробиоту пробиотиками, которые способствуют росту полезных бактерий в толстом кишечнике
в них витамины К, С, В, фолиевая кислота
богаты хлорофиллом (детоксикации печени, улучшает пищеварение)
"А еще улучшается настроение, поэтому старайтесь употреблять их как можно чаще", – добавила Анна.
С чем лучше всего есть овощи
Овощи отлично сочетаются со всеми продуктами, их можно запекать с рыбой, с мясом, есть с кашами, делать просто салаты с вкусными соусами, делать на пару, запекать с маслами и специями.
Из зелени можно делать полезные смузи, есть в сыром виде, например, делать тосты.
Полезный винегрет с авокадо и зеленью по рецепту Алены Юдиной
Ингредиенты:
свекла – 1 шт.
морковь – 1 шт.
авокадо – 1 шт.
орехи кедровые – 40 г
масло оливковое - 1 ст. л.
бальзамик – 1 ст. л.
горчица французская в зернах – 1 ч. л.
соль, черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
Свеклу и морковь вымыть, промокнуть лишнюю воду бумажным полотенцем, завернуть в фольгу и запекать в духовке при температуре 160-180° С около часа,
После запекания дайте овощам остыть, о
чистите овощи и нарежьте их кубиками.
Авокадо очистите и так же нарежьте кубиками.
Добавьте авокадо к моркови и свекле. Туда же отправьте орехи, бальзамик, масло и горчицу, соль и перец. Хорошо перемешайте и дайте постоять хотя бы 1 час.
Диетолог отметила, что в такой салат можно добавить любое растительное масло, любую зелень, бальзамический уксус или соус, или соус терияки, а также орехи.
"Для тех, кто любит с остринкой, можно вместо французской горчицы добавить острую. Можно добавить лук репчатый красный, а если хочется вкус сделать нежнее, тогда зеленый лук", – добавила эксперт.
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